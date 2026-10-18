Oyuncu Melisa Döngel ile 42 yaşındaki rapçi Murda, bir süredir gizli tuttukları ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları videoyla ilan etmişti. Birlikteliklerini artık saklamayan çiftten bu kez romantik bir paylaşım geldi.
AŞKLARINI BİR SÜRE GİZLİ TUTTULAR
Özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde 27'nci yaş gününü Murda ile birlikte kutlamıştı. Kutlamanın yapıldığı mekândan ilk ayrılan Döngel, basın mensuplarının aşk hayatıyla ilgili sorularını yanıtsız bırakmıştı.
Birkaç dakika sonra mekândan çıkan Murda da ilişki sorularına cevap vermemiş, Döngel'in aracıyla oradan ayrılmıştı. İkili, daha sonra sosyal medyada yayımladıkları videoyla aşklarını ilan etmişti.
KLİP SETİNDEN ROMANTİK KARELER
İlişkilerini duyurmalarının ardından Melisa Döngel ve Murda'dan yeni paylaşım geldi. 42 yaşındaki rapçi, sevgilisiyle klip setinde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
Günün Trend Haberleri
TAKİPÇİLERİNDEN “YILIN ÇİFTİ” YORUMU
Çiftin yeni kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Murda'nın paylaşımına takipçilerinden “Yılın çifti”, “Tatlılığınız sinirimi bozdu” ve “Çok yakışıyorsunuz” yorumları geldi.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.