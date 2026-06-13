İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda 'Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması' olarak bilinen dosya kapsamında peş peşe yeni operasyonlar yapmayı sürdürüyor.



Aralık ayında yapılan operasyonda çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'na test vermek üzere sevk edilen isimler arasında 26 yaşındaki ünlü oyuncu Melisa Döngel de yer almıştı.



Devam eden süreçte Döngel'in test sonucu 'kokain' pozitif çıkarken, ünlü oyuncunun gözaltı sürecine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.





SKANDAL YAZIŞMALAR DOSYADA



Sabah'ta yer alan habere göre, Melisa Döngel’in telefonundan skandal mesajlaşmalar ortaya çıktı. Döngel’in bir arkadaşına madde kullanırken fotoğraf attığı, ‘Kanka kok, acil’ mesajı attığı görüldü. Bununla sınırlı kalmayan görüşmelerde, Ekrem K. ile olan yazışmalar da dikkat çekti. Döngel'in "Kok no lazım, acil kanka" ifadesini kullandığı ve karşı tarafın "Kaç adet?" sorusuna "3 adet" yanıtını vererek süreci ilerlettiği görülüyor.



Telefon incelemesi sadece mesajlarla sınırlı kalmayıp galeri kayıtlarında yer alan görsel materyallerle de desteklendi. Ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını ve bulundurulduğunu kanıtlar nitelikte birçok fotoğraf ve ekran görüntüsü tespit edildi. Görüntüler arasında, uyuşturucu madde kullanımına hazırlık aşamasını gösteren, tabak üzerinde rulo yapılmış paranın bulunduğu düzenekler yer alıyor.





Asıl dikkat çeken detay ise bu yazışmalardan yola çıkan polislerin dev bir uyuşturucu ağını çökertmesi oldu.



43 TORBACIYA 'ACİL KANKA' ŞOKU



Melisa Döngel'in telefon incelemesinde mesajlaştığı şüpheliler üzerinde yoğunlaşan polis, bu isimlerden yola çıkarak bu kez torbacılara operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda narkotik operasyonlarında 43 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin başta Telegram olmak üzere sosyal medya platformlarında çevrimiçin uyuşturucu sattıkları tespit edildi.









