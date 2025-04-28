Oyuncu Kerem Bürsin, Mayıs 2024'te kalbini Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan'a kaptırmıştı. O dönem aşkını saklayan, aylar sonra ise birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin, "Kalbim çok dolu, çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunmuştu.

Çiftin işleri ilerlettiği ve Kerem Bürsin'in Sevil Sabancı ile tanıştığı söylenmişti.

UYUM SAĞLAYAMADI İDDİASI

Ancak ikilinin birlikteliği bir süre önce bitti. İddialara göre, Melisa Tapan, oyuncunun ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.

Geçen günlerde ise Kerem Bürsin ile Melisa Sabancı Tapan'ın tekrar barıştığı iddia edildi.

Önceki akşam Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Melisa Sabancı Tapan çıkışta muhabirlere "Durun poz vereyim de öyle çekin" diyerek objektiflere gülümsedi.

Tapan, Bürsin'le ilgili soruları ise "O konuyu hiç anlatmayayım ya, onun dışında her şey yolunda" diyerek geçiştirdi.