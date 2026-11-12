Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Sarı-lacivertli kulüp, sözleşme uzatmasını “2030'lara Vargas'la!” sözleriyle duyurdu. Açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, 3 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek.

Üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ederken, bugüne kadar formamızla birçok başarıya imza atan sporcumuz Melissa Vargas’a birlikte nice zaferler diliyoruz!"