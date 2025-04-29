AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'yı ziyaret ediyor. İkili ziyarette basın toplantısı düzenledi. Başbakan Meloni Ortak basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullandı.
Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi göçmenlerin hareketine karşı tampon görevi görmesi Avrupa ülkelerinin Erdoğan iktidarına desteğine sebep oluyor. Bu konuda AB tarafından sağlanan fonların dışında bir de teşekkür geldi.
"GÖÇ AKIŞI SIFIRA İNDİ"
İtalya Başbakanı Meloni, ortak basın toplantısında Erdoğan'a göçmenler konusunda teşekkür etti. Meloni şu ifadeleri kullandı:
"İtalya kalıcı barış yönündeki gelişmeleri destekliyor. Gazze'de durum daha trajik hale geliyor. Suriye'de her kesimin kucaklandığı bir sürecin oluşmasını istiyorum. Türkiye kaynaklı göç akışı sıfıra indi. Bu konuda Erdoğan'a teşekkür ediyorum.
İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz."