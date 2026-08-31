İtalya’da 2022 yılında başbakanlık koltuğuna oturan Giorgia Meloni, muhalefet kanadının "en fazla altı ay sürer" yönündeki öngörülerini boşa çıkararak tarihi bir başarıya imza atıyor.

Sık sık yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ve kısa ömürlü hükümetlerle anılan İtalya'da Meloni, 4 Eylül itibarıyla 1.413 kesintisiz görev gününü geride bırakarak 1946'dan bu yana kurulan en uzun ömürlü tek kabine rekorunun yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin farklı dönemlerde kurduğu hükümetlerle toplam görev süresi daha uzun olsa da Meloni, kurduğu tek bir kabine ile aralıksız ulaştığı bu süreklilik sayesinde İtalyan siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor.

II. Dünya Savaşı sonrası kurulan 68 farklı hükümetin ortalama ömrünün yalnızca 13 ay olduğu ülkede sağlanan bu istikrar, Avrupa geneliyle kıyaslandığında da dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Meloni'nin görev süresi boyunca Fransa, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa devlerinde birden fazla hükümet ve lider değişimi yaşanırken, Roma yönetimi iktidarını korumayı başardı.

Göreve gelmeden önce Batı medyasında "Avrupa'nın en dangerous kadını" ifadeleriyle nitelendirilen ve sert söylemleriyle bilinen Meloni, iktidarı döneminde izlediği pragmatik politikalarla kendisini Avrupa Birliği'nin en etkili aktörlerinden birine dönüştürdü.

Sosyal medyadaki viral olan samimi tepkileri, diplomasi sahnesindeki pratik yaklaşımı ve müttefiklerle kurduğu dengeli ilişkilerle uluslararası kamuoyunun gündeminden inmeyen İtalyan liderin en büyük başarısı ise radikal reformlardan ziyade, İtalya'da onlarca yıldır eksikliği hissedilen siyasi istikrarı tesis etmesi olarak değerlendiriliyor.