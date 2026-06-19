İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, tütün ürünlerini bıraktığını açıkladı. Meloni'nin bu kararının ardından paylaşımda bulunan Yeşilay, Meloni'nin sigarayı bırakmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'başarısına' bağladı. Ancak Meloni'nin sigarayı bırakmasına ilişkin hazırlanan videoda kullanılan şarkı ise olay oldu.

Yeşilay'ın Meloni'nin tütün ürünlerine bırakmasına ilişkin hazırladığı videoda ABD'li ünlü rapçi Snopp Dog'un 'The Next Episode' isimli şarkısı kullanıldı. Söz konusu şarkıda 'Smoke w..d everyday' yani "Her gün ... için" ifadelerinin geçmesi dikkat çekti.

Yeşilay'ın Meloni videosu sosyal medyanın da gündemine otururken, söz konusu video "Kara mizah mı yoksa İngilizce mi bilmiyorsunuz?" yorumları yapıldı.

'SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM'

Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 Ekim 2025'te Mısır'daki zirvede bir araya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalyan lidere "Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" demişti.

Meloni, sigarayı geçen ay bıraktığını açıkladı.