Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO’nun geleceği, savunma harcamaları ve ABD ile ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısı sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı siyasi gerilime ilişkin soruya geçilmeden hemen önce Meloni’nin kürsüde bulunan bir bardak suyu tek seferde içmesi kameralara yansıdı.

TRUMP SORUSUNA CEVAP

Basın toplantısında Meloni’ye, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi hakkında yaptığı “Uzaklaştırma kararı gerekiyor” şeklindeki paylaşımı hatırlatıldı. İtalyan lider, bu soruya “O konuya geri dönmeyeceğimi belirtmiştim.” diyerek yanıt verdi. Trump ile ilişkilere yaptığı siyasi yatırımdan pişman olup olmadığı yönündeki soruya ise Meloni, “Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Siyasi yatırımı, Batı’nın birliğine olan inancımla yaptım. Bu sadece Trump göreve geldiğinde benimsediğim bir strateji değil, tüm muhataplarıma karşı izlediğim genel bir yaklaşımdır.” ifadelerini kullandı.

'ASKERİ SEÇENEK SONUÇ VERMİYOR'

Meloni, açıklamalarında İran konusuna da değindi. İtalya’nın İran’a yönelik saldırılara katılmayacağını en başından itibaren açık şekilde ifade ettiklerini belirten Meloni, bu tutumlarının değişmediğini söyledi. İran konusunda askeri seçeneğin somut sonuç vermediğini dile getiren Meloni, diplomasi çağrısını yineledi.