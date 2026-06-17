Fransa’nın Evian kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, sadece kritik küresel meselelerin değil, dünya liderleri arasındaki renkli ve samimi diyalogların da adresi oldu. Sabah saatlerindeki resmi çalışma oturumu öncesinde bir araya gelen liderlerin kulis sohbetine, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin sigarayı bırakma hikayesi damga vurdu.

Açık renkli ceket, pantolon ve kravat kombininden oluşan sıra dışı tarzıyla dikkat çeken Meloni, bu giyim tercihini esprili bir dille eleştiren Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’e gülümseyerek, "Beni bir savaşçı olarak düşünün" yanıtını verdi.

Bu neşeli diyalog, yerini liderlerin özel alışkanlıklarına bıraktı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile sohbet eden Meloni, yaklaşık bir ay önce Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen’in de desteğiyle sigarayı tamamen bıraktığını ilan etti.

Bu itirafın ardından Japon mevkidaşı Takaichi’nin de sigarayı yeni bıraktığını belirtmesi üzerine Meloni, "Son sigaralarımızı Japonya’da birlikte içmiştik" diyerek herkesi güldürdü. Söz konusu sohbet mikrofona yansıyınca o anlar gündem oldu.

AKILLARA ERDOĞAN'IN MELONİ'YE TAVSİYESİ GELDİ

Ekim 2025’te Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde, Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni bir araya gelmişti.

Diplomasi trafiği arasında yaşanan o samimi anlarda Erdoğan, Meloni’ye, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım" diyerek dostane bir tavsiyede bulunmuştu.

Meloni ise bu sözlere esprili bir dille, "Biliyorum, biliyorum. Ama sigarayı bırakırsam kimseyi öldürmek istemiyorum" yanıtını vermiş, yanlarındaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Bu neredeyse imkansız" diyerek araya girmişti.