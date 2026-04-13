Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba açıklamalarıyla gündem oldu. Ahlaksız general, Türkiye’den 1 milyar dolar ve “Ülkedeki en güzel kadını eş olarak” istedi. Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan general, akıl dışı talepleri sonrası kayıplara karıştı.



MELONİ'YE İNEKLERLE BAŞLIK PARASI TEKLİF ETMİŞTİ



Bu taleplere destek veren tek isim Uganda’nın BM Daimi Temsilcisi Adonia Ayebare oldu. “Ülkenin hassasiyetleri” olduğunu savundu. Bu, “küstah isteklere kılıf aranıyor” diye yorumlandı. Kainerugaba, 2022’de 100 inek başlık parası karşılığı İtalyan Başbakanı Meloni’ye evlilik teklif etti. Reddedilirse Roma’yı işgal edeceğini de söyledi. Durup dururken Kenya’ya savaş açtı. Babası görevden aldı. Kainerugaba, 2 yıldır şu anki görevinde.





HADSİZ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ



Kainerugaba, Türkiye'ye yönelik tehdit dolu ve hadsiz paylaşımlarını gelen tepkilerin ardından apar topar kaldırdı.



