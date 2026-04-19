Fransa'nın başkenti Paris'te, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tesisine ilişkin konferansa katılan Meloni, konferansın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Meloni, "sadece çatışmalar sona erdiğinde, tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerle koordinasyon içinde ve tamamen savunma amaçlı olacak şekilde" Hürmüz Boğazı'na deniz unsurları göndermeye başlayabileceklerini belirterek, bu taahhütlerinin, parlamento onayından geçmesine bağlı ve yalnızca seyrüsefer özgürlüğünün savunulması için olduğunu vurguladı.



MACRON'DAN ŞAŞIRTAN ÖPÜCÜK



Toplantı için Paris'e gelen Meloni'yi kapıda Macron karşıladı.



Macron'un sürpriz şekilde Meloni'yi öpmesinin ardından neye uğradığını şaşıran Meloni kendini geri çekti. İki liderin, Elysee Sarayı önündeki sıcak karşılaşması çok konuşuldu. Meloni, kırmızı şıklığıyla da zirvenin dikkat çeken liderlerin arasında yer aldı.







