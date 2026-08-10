İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaklaşan seçimler öncesinde aşırı sağcı yeni rakibi Roberto Vannacci'nin oy oranını yüzde 7'nin üzerine çıkarmasıyla göç ve güvenlik politikalarını sertleştirme yoluna gitti.

Eski general Vannacci ve lideri olduğu Ulusal Gelecek (Futuro Nazionale) partisinin yükselişi karşısında tabanını korumayı hedefleyen Meloni, söylemlerini daha radikal bir çizgiye çekti.

Bu sertleşmenin ilk adımı olarak İtalya, Ceuta krizinin ardından İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı geçici olarak askıya alarak havalimanlarında ayrı kontrol hatları oluşturdu.

Meloni, sınırların korunması ve göçmenlerin iadesi konusundaki tavizsiz tutumunu sürdüreceğini vurguladı. Siyasi uzmanlar, Meloni'nin bu hamlelerini sağ seçmeni kaybetmeme stratejisi olarak değerlendirirken; iki lider arasındaki en temel ayrışma noktasının ise Meloni'nin desteklediği, Vannacci'nin ise mesafeli yaklaştığı Ukrayna politikası olduğu belirtiliyor.