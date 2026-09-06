İtalya'da siyasi tarihine geçen bir rekor daha kırıldı. 2022'den bu yana görevde bulunan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, ülkenin son 80 yılındaki en uzun ömürlü yönetim olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meloni'yi tebrik etmek için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, Meloni'yi yürekten tebrik ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki işbirliği ve dayanışmanın her geçen gün güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

"HİSTORİK BAĞLAR BİZİ BAĞLIYOR"

Meloni, Erdoğan'ın mesajına X platformundan verdiği yanıtla tepki gösterdi. Meloni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli dönüm noktası dolayısıyla gönderdiğiniz mesajı ve tebriklerinizi almaktan memnuniyet duydum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin derinliğine değinen Meloni, "İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır, bu da uluslarımız arasında diyaloğu ve işbirliğini geliştirmeye devam etmeyi önemli kılmaktadır." şeklinde konuştu.

Meloni, son yıllarda Roma ve Ankara arasındaki ilişkilerin güçlendirildiğini, Akdeniz, güvenlik ve bölgesel istikrar gibi konularda ortak çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı. İtalya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin somut adımlarla devam edeceğine ve halkların çıkarları doğrultusunda yeni fırsatlar yaratılabileceğine inancını ifade etti.