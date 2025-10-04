QNB Türkiye çalışanları, ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında meme kanserine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’nın dördüncüsünde bir araya geldi.

Turnuvada, erken teşhisin önemine vurgu yapıldı. QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, “Turnuvaya başlama sebebimiz, bankamızda çalışan bir arkadaşımızın meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiş olmasıydı. Onun anısına başlattığımız bu turnuvayı her yıl devam ettiriyoruz. Düzenli kontrollerin yapılmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Bu sayı Türkiye’de yaklaşık 20 bin civarında. Bu nedenle kadınların kendilerini erken dönemde kontrol ettirmeleri büyük önem taşıyor. Çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor. Bizim de amacımız, bu hastalığa karşı farkındalık yaratmak” dedi.

QNB Türkiye’de görev almış Elif Yavaş başta olmak üzere, hayatını kaybedenleri anmak ve meme kanseriyle mücadele eden tüm kadınlara destek olmak amacıyla, ‘Pembe Top Tenis Turnuvası’nın dördüncüsünde bir araya geldi. Turnuvada erken teşhis farkındalığı dikkat çekti. Etkinlikte QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras ve QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan açıklamalarda bulundu. Turnuvanın açılış maçını her yıl olduğu gibi QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras yaparken, onunla birlikte Milli Tenisçilerimizden Berfu Cengiz, eski Milli Tenisçilerimizden Berceste Şeber, Melis Sezer, Erhan Oral, Tenis Koçu Barış Ergün ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan gösteri maçında yer aldı.