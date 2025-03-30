İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Binlerce kişi gözaltına alındı ve çok sayıda genç tutuklandı. Olup bitenlere sessiz kalan fenomenlere ve ünlülere ise yoğun tepki var.

Öte yandan uluslararası medya tarafından da yakından takip edilen protestolardan biri de önceki gün Londra'da gerçekleşti.

Eyleme, Gezi olaylarının ardından hakkında açılan davalardan dolayı 11 yıl önce Türkiye'den ayrılıp Galler'e yerleşen oyuncu Mehmet Ali Alabora da katıldı.

"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA"

Alabora, çektiği fotoğrafları Instagram hesabından "Kurtuluş yok tek başına" notuyla paylaştı.