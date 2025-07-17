Memleket Partisi, önümüzdeki günlerde yapılacak kurultayda kapanma kararı alıyor.

Partinin Genel Başkan Vekili Asuman Güven, 21-22 Temmuz’da düzenlenecek kurultayda partinin kendini feshedeceğini ve mücadelenin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Ali Güven, şunları söyledi:

-Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz

-Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur.

-Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım.

-Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun