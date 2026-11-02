PEŞ PEŞE KURŞUN SIKTI

İnsanlar kendi adaletini kendi arar oldu. İstanbul Zeytinburnu’nda olay dün saat 09.30 sıralarında Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail A.’nın iş yerinin önüne gelen silahlı bir kişi, peş peşe ateş açtı.

Mermiler dükkana isabet etti.

PEŞİNE DÜŞTÜ, VURDU

Kurşunlardan biri İsmail A.’nın bacağını sıyırarak yaralanmasına neden oldu. İşyerinin önünde saldırıya uğrayan esnaf, kendi silahını çekerek kovaladığı saldırganı silahla yaraladı. Vurulan şüpheli, yere yığıldı.

‘HARAÇ İSTİYORLARDI’

Yaralı saldırgan olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmail A. da olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.