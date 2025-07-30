Türkiye’nin ciğerlerini yakan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken ve ülke şehitlerine ağlarken, Muğla Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Şadi Ballı, hastane çalışanlarıyla birlikte maskeli balo düzenledi. Maskeli balo konseptiyle “Geleneksel Moral ve Motivasyon Gecesi” adı altında sağlık çalışanlarının toplandığı gecede, Başhekim Opr. Dr. Şadi Ballı konuşma yaptı. Ballı, “Bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada kalabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak ise başarının anahtarıdır” dedi.

BALO LÜKS MEKANDA...

Hastane çalışanlarının maskeli balosu lüks bir mekanda gerçekleşti. Profesyonel video çekimi ve klibin de hazırlandığı gecede müzik grubu sahne aldı. Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Şadi Ballı maskeli balonun görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntülerin ardından Muğlalılar “Devlet hastanesinin maskeli lüks balosunun parasını kim ödüyor?” diye sordu.