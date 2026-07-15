Almanya'dan memleketlerine doğru yola çıkan gurbetçi ailenin yolculuğu Nevşehir'de acı bir kazayla son buldu. Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri karayolu üzerindeki Türkeli beldesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, memleketleri Kayseri'ye gitmekte olan Ahmet Ertan idaresindeki K-OD 38 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol ortasındaki refüje şiddetli bir şekilde çarptıktan sonra takla attı.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, otomobilde bulunan 38 yaşındaki Orhan Ertan, 60 yaşındaki Fadime Ana Ertan ve 33 yaşındaki Boran Ertan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan 64 yaşındaki sürücü Ahmet Ertan ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Feci kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.