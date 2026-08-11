Kastamonu-İnebolu kara yolunun Seydiler ilçesi Ödemiş köyü mevkisinde öğle saatlerinde acı bir trafik kazası meydana geldi. İzmir'den memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine gitmek üzere yola çıkan Kadir Çokgezen (43) yönetimindeki 35 HA 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu.

BABA OLAY YERİNDE CAN VERDİ, AİLESİ ARAÇTA SIKIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede Seydiler Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücü Kadir Çokgezen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücünün eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (15) ve E.B.Ç. (12) itfaiye erlerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞUNUN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerine teslim edilen ağır yaralı anne ve 2 çocuğu, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından baba Kadir Çokgezen’in cansız bedeni, Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.