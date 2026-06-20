Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava öncesinde gözler yeniden direnişin sürdüğü Akbelen’e çevrildi.

‘SEVMEK SUÇ MU?’

Esra Işık, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, Akbelen’deki mücadelesinin suç olarak görülmesine tepki gösterdi.

Doğup büyüdüğü toprakları savunduğunu belirten Işık,“Memleketimizi sevmek suç mu? Memleketimizi sevmek ve korumak suç ise ömür boyu yargılanalım.

İkizköy ve Akbelen’de hiçbir köylü korkmuyor. Toprağımızı ve yaşam alanlarımızı ölene kadar savunacağız” dedi.

İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık da “Hepinizin desteğinize ihtiyacımız var. Biliyoruz ki Esra Işık sadece bir simge. Sadece Esra’yı cezalandırmayacaklar. Toprağını, köyünü, yaşamını koruyan mücadele eden Türkiye’nin her ki direnen insanlara ceza olacak. O yüzden pazartesi günü dayanışmanıza ihtiyacımız var. Sizleri saat 10’daki duruşmada omuz omuza durmaya çağırıyoruz” dedi.

42 gün tutuklu kaldı

Esra Işık, Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırılmasına ilişkin yapılan bilirkişi keşfi sırasında yaşanan gerginliğin ardından, 31 Mart 2026’da “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla tutuklandı. 42 gün cezaevinde kalan Işık, 11 Mayıs’ta adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. Daha sonraki duruşmada ise hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.