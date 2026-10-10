Avrupa genelinde sığınmacı ve göçmen politikaları sertleşirken, Danimarka yönetimi dikkat çeken radikal bir uygulama için düğmeye bastı. Ülkedeki mülteci nüfusunu azaltmak amacıyla devasa bir bütçe ayıran Danimarka, kendi rızasıyla memleketine dönmek isteyen sığınmacılara yüksek miktarda nakit para vereceğini duyurdu.

MEMLEKETİNE DÖNENE NAKİT PARA VERİLECEK

Danimarka'da yürürlükte bulunan "Geri Dönüş Kanunu" (Repatriation Act) kapsamında hayata geçen uygulamada, mülteci veya sığınmacı statüsündeki bireylerin ülkelerine dönmeyi kabul etmesi gerekiyor.

Şartları karşılayan kişilere yetişkin başına yaklaşık 15.000 ile 28.000 Euro (828 bin TL– 1 milyon 545 bin 600 TL arasında değişen nakit para yardımı sağlanıyor. Kopenhag yönetimi, finansal ödemenin yanı sıra geri dönen kişilere kapsamlı sağlık desteği imkanı da tanıyacak. Avrupa'da bu süreç için en yüksek bütçeyi ayıran ülkelerin başında gelen Danimarka'nın bu hamlesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

1 YIL İÇİNDE PİŞMANLIK HAKKI DA BULUNUYOR

Uygulamanın en dikkat çeken detaylarından biri ise sığınmacılara sağlanan pişmanlık hakkı oldu. Belirli mülteci statüsündeki kişiler, ülkelerine döndükten sonra 1 yıl içinde uyum sağlayamazsa Danimarka'daki haklarını kaybetmeden geri dönebiliyor. Böylece Kopenhag yönetimi, memleketine dönmekte tereddüt eden sığınmacılara güvence sunarak süreci hızlandırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE'DE DURUM NASIL?

Avrupa'daki bu yüksek nakit teşvikli model gözleri Türkiye'deki uygulamalara çevirdi. Türkiye'de de Göç İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle "Gönüllü Geri Dönüş" mekanizması işletiliyor. Ancak Danimarka'nın aksine Türkiye'de doğrudan yüksek miktarda nakit para ödemesi veya 1 yıllık pişmanlık hakkı bulunmuyor; bunun yerine dönmek isteyen sığınmacıların ulaşım, lojistik, geçiş belgeleri ve güvenli bölgelerdeki barınma ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.