Avrupa genelinde sığınmacı ve göçmen politikaları her geçen gün daha da sertleşirken, İskandinav ülkeleri radikal adımlar atmaya devam ediyor. İsveç hükümeti, ülkedeki sığınmacıların kendi rızalarıyla memleketlerine geri dönmelerini sağlamak amacıyla rekor düzeyde bir teşvik paketini devreye soktu. 2026 yılı itibariyle açıklanan teşvik paketi kapsamında memleketine geri dönen herkese 3 milyon lira verileceği açıklandı. İsveç hükümetinin bu kararının ardından Türkiye'deki gönüllü geri dönüş şartları merak edilmeye başlandı.

MEMLEKETİNE GERİ DÖNEN AİLE BAŞINA 3 MİLYON LİRA VERİLECEK

Geri dönüş teşviklerinde çıtayı en üst seviyeye çıkaran İsveç, uygulamaya koyduğu yeni düzenlemeyle sığınmacılara adeta küçük bir servet ödüyor. Ülkesine gönüllü olarak dönmeyi kabul eden sığınmacılara ödenen rakamlar rekor seviyeye dayandı. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yetişkin başına 350.000 İsveç Kronu (yaklaşık 1 milyon 761 bin 925 TL) ödeme yapılırken, aileler için belirlenen üst sınır ise 600.000 İsveç Kronu'na (yaklaşık 3 milyon TL) yükseldi. Stockholm yönetimi, bu finansal hamleyle hem sığınmacıların kendi ülkelerinde yeni bir hayat kurmalarını kolaylaştırmayı hem de ülke içindeki göç baskısını azaltmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'DE MÜLTECİLERE HANGİ İMKANLAR SUNULUYOR?

Avrupa'daki bu yüksek nakit teşvikli model sonrası Türkiye'deki sığınma politikaları da merak edilmeye başlandı. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle "Gönüllü Geri Dönüş" süreçleri yürütülüyor. Ancak İsveç veya Danimarka gibi Avrupa ülkelerinin aksine Türkiye'de dönen sığınmacılara doğrudan milyonlarca liralık nakit para ödemesi bulunmuyor. Bunun yerine memleketine dönmek isteyen mültecilerin otobüs/uçak biletleri, ulaşım ve lojistik masrafları, çıkış belgeleri ile sınır geçiş kolaylıkları ücretsiz olarak karşılanıyor.