Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy ve altı köyde süren acele kamulaştırma keşifleri dün de Çamköy’de devam etti. Köylüler termik santral önünde tutuklu Esra Işık için eylem yaptı. Jandarma ile köylüler arasında yaşanan gerginliği videoya çekmeye çalışan bir kişi gözaltına alınmaya çalışınca gerginlik büyüdü.

Geçen Salı kamulaştırmaya karşı direnirken gözaltına alınıp tutuklanan Esra Işık’ı annesi muhtar Nejla Işık Muğla E Tip Kapalı Cezaevi’nde kızını ziyaret etti. Nejla Işık şunları söyledi:

‘YILDIRAMAYACAKLAR’

“Soğuk camın ardından kızımın sıcak yüzünü ve inancını görebildim. Bizi asla yıldıramayacaklar, toprağımızı, yurdumuzu savunmaya devam edeceğiz. Çünkü kızımı yüz kızartıcı bir suçtan değil, toprağı, doğayı, çamları, kuşları savunduğu için tutukladılar. Köyümü korumaya çalışırken, bir yandan da bir anne olarak evladımın derdine düştüm. Koğuşta sıkıntısı olmadığını söyledi. Belki rahatlatmak için söyledi. Bugünler de geçecek, Esra ve ben direnmeye devam edeceğiz.”

TUTUKLULUĞA İTİRAZ

Avukat İpek Sarıca da Esra Işık’ın tutukluluğuna Milas Asliye Ceza Mahkemesi’nde itiraz ettiklerini belirtti. Avukat İpek Sarıca, “Esra’nın tepkisi devlete değil, doğayı kömür uğruna talan eden şirkete karşıydı” dedi.

‘Niye bu kötülüğü yapıyorlar?’

Köylülerden 83 yaşındaki Necati Ova “Çamköy’de keşif yapılacağından haberimiz yok. Akrabalarımın arsası var. Kimin toprağına kimi sokmuyorlar. Bu topraklarda 200-300 yıldır yaşıyoruz. Bu yaştan sonra nereye sürecekler bizi, damımızı, hayvanlarımızı, zeytinimizi nereye götüreceğiz, niye bu kötülüğü yapıyorlar, ölürsek gözlerimiz açık gidecek. Bıraksınlar huzur içinde yaşayalım” dedi. Umut Akdoğan şunları söyledi: “Esra, holdingci bir yargı pratiğiyle, Limak’ın emriyle gözaltına alındı. Sorumlu Limak’tır, holdingler için dikensiz gül bahçesi oluşturan yargıdır. Esra da, İkizköylüler de sonuna kadar haklıdır. Toprağını savunmak çok onurlu bir mücadeledir. Sonuna kadar yanındayız.”