Guernica anlatılıyor diye mektuba sansür
Mimar ve çizer Sena Şat’ın Bakırköy Kadın Cezaevi’nden Önsöz Dergisi’ne göndermek istediği ve içeriğinde Picasso’nun ünlü Guernica tablosuna atıfta bulunarak dünyadaki baskı mekanizmalarını eleştirdiği mektubu, cezaevi disiplin kurulu tarafından “sakıncalı” bulundu. Ayça Söylemez’in BirGün’de köşesine taşıdığı olayda Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik ve yargı politikalarına yönelik sistematik bir eleştiri barındırdığı gerekçesiyle yazıya el konuldu. Sena Şat, NATO Zirvesi nedeniyle tutuklanmıştı.
Kolyesinde vibratör var diye gözaltına alındı
Fotoğrafçı Bennu Gerede: Katıldığı bir YouTube programında boynundaki kolyeyi “portatif vibratör” olarak tanımlamasının ardından “müstehcenlik” suçlamasıyla hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Gerede, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Stand-up gösterisi nedeniyle tutuklandı
Komedyen Deniz Göktaş, stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla tutuklandı.
Dansçıya kıyafet cezası
MANİFEST isimli müzik grubu üyeleri hakkında konserindeki sahne performansı ve kıyafetleri nedeniyle soruşturma açıldı. Açılan dava sonunda 3 ay 22 gün hapis cezaları verildi.
Kelime şakası nedeniyle 32 gün tutuklu kaldı
Boğaç Soydemir: YouTube Soğuk Savaş programında ‘dini değerler’ üzerinden yapılan kelime şakası nedeniyle tutuklandı; 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
Sen misin şakaya gülen...
Enes Akgündüz: Aynı programda yapılan espriye gülmesi nedeniyle tutuklandı, 32 gün sonra tahliye edildi.
En ünlü iş adamına fıkra soruşturması
Rahmi Koç: Hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle etnik kimlik ve cinsiyet ayrımcılığı yaptığı iddiasıyla hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.
Atasözü anlattı hapis aldı
Gazeteci Sedef Kabaş: Canlı yayında kullandığı atasözü nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandı ve hapis cezası aldı.
Yapay zekâ içerikleri nedeniyle tutuklandı
Fatma Soydaş: Yapay zekâyla ürettiğini söylediği paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı.
Twitter anketi suç oldu
Emrah Gülsunar: Sosyal medyada yaptığı siyasi içerikli anket nedeniyle tutuklandı; daha sonra beraat etti.
Öcalan pankartı astı ifadeye çağrıldı
Samet Alışarlı: Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın alehine astığı pankart nedeniyle ifadeye çağrıldı.
Sokak röportajı yapmaktan iki ay yattılar
İlave TV, Kendine Muhabir ve Sade Vatandaş’ın yöneticileri ile röportajdaki bir yurttaş, yayınlanan içerikler gerekçe gösterilerek tutuklandı; yaklaşık iki ay sonra tahliye edildi.
Parodi şarkı yaptı iki gün hapis yattı
Porçay: Sosyal medyada çektiği bir parodi videosu nedeniyle cezaevine girdi, iki gün sonra tahliye edildi.
15 Temmuz paylaşımı yapmaktan tutuklu
AKUT kurucusu Nasuh Mahruki: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı; hakkında hapis cezası istendi.
Video paylaşımı yaptı, tutukandı
Murat Övüç: Başörtüsü taktığı video nedeniyle tutuklandı, aylar sonra adli kontrolle tahliye edildi.
Polis memuru açılım kurbanı oldu
Eskişehir’de bir polis, sokakta yaptığı çözüm süreci eleştirisinin ardından görevden uzaklaştırıldı ve hakkında idari soruşturma açıldı.
Karikatür yayınlanan 40 yıllık dergi kapandı
Leman dergisi: Karikatür nedeniyle tutuklanan dergi çalışanları, iddianamenin hazırlanmasının ardından tahliye edildi.
Skeç çekti, gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Derman Tarçın: Çektiği kara mizah videosu nedeniyle gözaltına alındı.
Heykel tartışması tutuklama getirdi
Murat Kaftar: Heykel tartışmasının ardından tutuklandı; ilk duruşmanın ardından tahliye edildi.
Paylaşımındaki atasözü nedeniyle tutuklandı
İYİ Partili Alp Emeç: Sosyal medya paylaşımındaki atasözü nedeniyle tutuklandı, daha sonra tahliye edildi.
Padişah benzetmesi 7 ay hapis yatırdı
Fatih Altaylı: YouTube programındaki ifadeler nedeniyle tutuklandı; yaklaşık yedi ay sonra tahliye edildi.
Din tartışmasına erişim engeli
Diamond Tema: YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma ve yakalama kararı çıkarıldı; sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
İmam hatip açıklaması nedeniyle hapis cezası
Gülşen: Konserde yaptığı açıklamalar nedeniyle hapis cezası aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Diplomasını yırttı gözaltına alındı
Doruk Dörücü: Boğaziçi Üniversitesi’nde mezuniyet törenindeki protestosu nedeniyle gözaltına alındı; adli kontrolle serbest bırakıldı.
Slogan attı, 10 gün tutuklu kaldı
Cem Akarsu: Gençlik şenliğinde attığı slogan nedeniyle tutuklandı;
10 gün sonra tahliye edildi.
Bildiri ve paylaşımları nedeniyle tutuklandı
Burak Saldıroğlu: Ekrem İmamoğlu ile ilgili bildiri dağıtması ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı; yargılama sonunda beraat etti.
Franco örneği soruşturma getirdi
Ertuğrul Özkök: YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.
Ecnebi konuklar gelecek diye NATO tutuklamaları
Tema gönüllüleri: Ankara’da Temmuz 2026’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde “eylem yapma ihtimaline binaen” gözaltına alınan ve aralarında yaşlı ve emekli vatandaşların da bulunduğu TEMA Vakfı gönüllüleri, Temmuz ayının son haftası ve Ağustos ayının başında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bunu siz mi yaptınız?” Picasso “Hayır siz yaptınız”
Guernica, İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 1937’de çizdiği bir tablodur. İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası’na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937’de İspanya’daki Guernica şehrini bombalamasını anlatır, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablodur. Saldırı sırasında 250 ila 1600 kişi ölmüş, çok daha fazla sayıda kişi de yaralanmıştı. Tablo zaman içinde, savaşın yarattığı trajedilerin anımsatıcısı, savaş karşıtı ve barış yanlısı düşüncelerin sembolü haline geldi. Şöyle bir anekdot anlatılır:
Picasso’nun Guernica’sını gören bir Alman generali biraz da beğenmezden gelip, sorar “Bunu siz mi yaptınız?” Hayır der Picasso, “Siz yaptınız”