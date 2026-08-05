Guernica anlatılıyor diye mektuba sansür

Mimar ve çizer Sena Şat’ın Bakırköy Kadın Cezaevi’nden Önsöz Dergisi’ne göndermek istediği ve içeriğinde Picasso’nun ünlü Guernica tablosuna atıfta bulunarak dünyadaki baskı mekanizmalarını eleştirdiği mektubu, cezaevi disiplin kurulu tarafından “sakıncalı” bulundu. Ayça Söylemez’in BirGün’de köşesine taşıdığı olayda Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik ve yargı politikalarına yönelik sistematik bir eleştiri barındırdığı gerekçesiyle yazıya el konuldu. Sena Şat, NATO Zirvesi nedeniyle tutuklanmıştı.

Kolyesinde vibratör var diye gözaltına alındı

Fotoğrafçı Bennu Gerede: Katıldığı bir YouTube programında boynundaki kolyeyi “portatif vibratör” olarak tanımlamasının ardından “müstehcenlik” suçlamasıyla hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Gerede, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Stand-up gösterisi nedeniyle tutuklandı

Komedyen Deniz Göktaş, stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla tutuklandı.

Dansçıya kıyafet cezası

MANİFEST isimli müzik grubu üyeleri hakkında konserindeki sahne performansı ve kıyafetleri nedeniyle soruşturma açıldı. Açılan dava sonunda 3 ay 22 gün hapis cezaları verildi.

Kelime şakası nedeniyle 32 gün tutuklu kaldı

Boğaç Soydemir: YouTube Soğuk Savaş programında ‘dini değerler’ üzerinden yapılan kelime şakası nedeniyle tutuklandı; 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Sen misin şakaya gülen...

Enes Akgündüz: Aynı programda yapılan espriye gülmesi nedeniyle tutuklandı, 32 gün sonra tahliye edildi.

En ünlü iş adamına fıkra soruşturması

Rahmi Koç: Hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle etnik kimlik ve cinsiyet ayrımcılığı yaptığı iddiasıyla hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

Atasözü anlattı hapis aldı

Gazeteci Sedef Kabaş: Canlı yayında kullandığı atasözü nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandı ve hapis cezası aldı.

Yapay zekâ içerikleri nedeniyle tutuklandı

Fatma Soydaş: Yapay zekâyla ürettiğini söylediği paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

Twitter anketi suç oldu

Emrah Gülsunar: Sosyal medyada yaptığı siyasi içerikli anket nedeniyle tutuklandı; daha sonra beraat etti.

Öcalan pankartı astı ifadeye çağrıldı

Samet Alışarlı: Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın alehine astığı pankart nedeniyle ifadeye çağrıldı.

Sokak röportajı yapmaktan iki ay yattılar

İlave TV, Kendine Muhabir ve Sade Vatandaş’ın yöneticileri ile röportajdaki bir yurttaş, yayınlanan içerikler gerekçe gösterilerek tutuklandı; yaklaşık iki ay sonra tahliye edildi.

Parodi şarkı yaptı iki gün hapis yattı

Porçay: Sosyal medyada çektiği bir parodi videosu nedeniyle cezaevine girdi, iki gün sonra tahliye edildi.

15 Temmuz paylaşımı yapmaktan tutuklu

AKUT kurucusu Nasuh Mahruki: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı; hakkında hapis cezası istendi.

Video paylaşımı yaptı, tutukandı

Murat Övüç: Başörtüsü taktığı video nedeniyle tutuklandı, aylar sonra adli kontrolle tahliye edildi.

Polis memuru açılım kurbanı oldu

Eskişehir’de bir polis, sokakta yaptığı çözüm süreci eleştirisinin ardından görevden uzaklaştırıldı ve hakkında idari soruşturma açıldı.

Karikatür yayınlanan 40 yıllık dergi kapandı

Leman dergisi: Karikatür nedeniyle tutuklanan dergi çalışanları, iddianamenin hazırlanmasının ardından tahliye edildi.

Skeç çekti, gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Derman Tarçın: Çektiği kara mizah videosu nedeniyle gözaltına alındı.

Heykel tartışması tutuklama getirdi

Murat Kaftar: Heykel tartışmasının ardından tutuklandı; ilk duruşmanın ardından tahliye edildi.

Paylaşımındaki atasözü nedeniyle tutuklandı

İYİ Partili Alp Emeç: Sosyal medya paylaşımındaki atasözü nedeniyle tutuklandı, daha sonra tahliye edildi.

Padişah benzetmesi 7 ay hapis yatırdı

Fatih Altaylı: YouTube programındaki ifadeler nedeniyle tutuklandı; yaklaşık yedi ay sonra tahliye edildi.

Din tartışmasına erişim engeli

Diamond Tema: YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma ve yakalama kararı çıkarıldı; sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

İmam hatip açıklaması nedeniyle hapis cezası

Gülşen: Konserde yaptığı açıklamalar nedeniyle hapis cezası aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Diplomasını yırttı gözaltına alındı

Doruk Dörücü: Boğaziçi Üniversitesi’nde mezuniyet törenindeki protestosu nedeniyle gözaltına alındı; adli kontrolle serbest bırakıldı.

Slogan attı, 10 gün tutuklu kaldı

Cem Akarsu: Gençlik şenliğinde attığı slogan nedeniyle tutuklandı;

10 gün sonra tahliye edildi.

Bildiri ve paylaşımları nedeniyle tutuklandı

Burak Saldıroğlu: Ekrem İmamoğlu ile ilgili bildiri dağıtması ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı; yargılama sonunda beraat etti.

Franco örneği soruşturma getirdi

Ertuğrul Özkök: YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

Ecnebi konuklar gelecek diye NATO tutuklamaları

Tema gönüllüleri: Ankara’da Temmuz 2026’da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde “eylem yapma ihtimaline binaen” gözaltına alınan ve aralarında yaşlı ve emekli vatandaşların da bulunduğu TEMA Vakfı gönüllüleri, Temmuz ayının son haftası ve Ağustos ayının başında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bunu siz mi yaptınız?” Picasso “Hayır siz yaptınız”

Guernica, İspanyol ressam Pablo Picasso’nun 1937’de çizdiği bir tablodur. İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası’na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937’de İspanya’daki Guernica şehrini bombalamasını anlatır, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablodur. Saldırı sırasında 250 ila 1600 kişi ölmüş, çok daha fazla sayıda kişi de yaralanmıştı. Tablo zaman içinde, savaşın yarattığı trajedilerin anımsatıcısı, savaş karşıtı ve barış yanlısı düşüncelerin sembolü haline geldi. Şöyle bir anekdot anlatılır:

Picasso’nun Guernica’sını gören bir Alman generali biraz da beğenmezden gelip, sorar “Bunu siz mi yaptınız?” Hayır der Picasso, “Siz yaptınız”