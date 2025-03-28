Memur emeklilerinin aylıkları, bayram ikramiyesi ile birlikte hesaplara yatırıldı.

EMEKLİ MEMURUN AYLIK ALMA TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 1'inde yatırılıyordu. Ramazan Bayramı dolayısıyla emekli memurun maaş tarihi öne çekildi. Memur emeklisinin aylığı 28 Mart itibariyle hesaplara aktarıldı.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ DE YATIRILDI

Memur emeklisinin maaşlarının yanında ödemelere Ramazan Bayramı ikramiyesi de eklendi. Emekliye yapılan 1000 liralık zammın ikramiye ödemesine yansıtılmadığı belirtiliyor. Memura bin liralık farkın bayram sonrası hesaplara yatırılması bekleniyor.

Meclis'te uzun görüşmelere sahne olan ikramiye zamları bu hafta içerisinde kabul edilmişti. SSK ve Bağkur emeklilerine ikramiyeler ise zamsız şekilde yatmaya başlamıştı. Memurlara da bugün zamsız ikramiyeler hesaplara yatırıldı.

İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bayram ikramiyelerine yapılan artışın Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte yayımlanmasının ardından kalan farkların hesaplara yatırılması bekleniyor.