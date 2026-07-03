Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın altıncı ayı olan haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış kaydederken, yıllık enflasyon yüzde 32,11 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayı rakamlarının netleşmesiyle birlikte, kamu görevlileri ve emeklilerin Temmuz 2026 itibarıyla hak ettiği maaş artış oranları da kesinlik kazandı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI NETLEŞTİ

Yılın ilk 6 aylık döneminde meydana gelen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı toplamda yüzde 17,76 oldu. Mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin temmuz ayı maaş zammı doğrudan bu seviyede (%17,76) netleşti.

Diğer taraftan, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı hesabı üzerinden belirlenen memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranı ise yüzde 13,51 olarak belirlendi. Memurlar, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik zam hakkını geçtiğimiz ay elde etmişlerdi.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MEMUR MAAŞLARI LİSTESİ

Yüzde 13,51 olarak kesinleşen temmuz ayı zam oranının ardından, farklı unvan ve derecelerdeki kamu görevlilerinin alacağı net maaşlar şu şekilde güncellendi:

Profesör (1/4): 2026 Ocak-Haziran döneminde 135.089 TL olan maaş, temmuz ayı itibarıyla 153.340 TL seviyesine yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 111.348 TL)

Uzman Doktor (1/4): Ocak-Haziran döneminde 150.426 TL alan bir uzman doktorun temmuz maaşı 170.749 TL oldu. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 126.119 TL)

Mühendis (1/4): Yılın ilk yarısında 96.211 TL olan maaş, yeni zamla birlikte 109.209 TL seviyesine ulaştı. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 78.200 TL)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu - 1/4): Ocak-Haziran döneminde 94.384 TL olan maaş, yeni dönemde 107.135 TL oldu. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 76.659 TL)

Araştırma Görevlisi (7/1): İlk 6 aylık dönemde 90.568 TL olan maaş, temmuz artışıyla beraber 102.804 TL'ye yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 73.792 TL)

Avukat (1/4): Ocak-Haziran dönemindeki 90.000 TL'lik maaş, yeni zam oranıyla birlikte 102.159 TL oldu. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 73.515 TL)

Polis (8/1): Yılın ilk yarısında 81.617 TL alan bir polis memurunun yeni maaşı 92.643 TL olarak netleşti. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 68.084 TL)

Uzman Öğretmen (1/4): Ocak-Haziran dönemindeki 81.219 TL'lik maaş, yeni dönemde 92.192 TL'ye ulaştı. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 67.766 TL)

Vaiz (1/4): Yılın ilk 6 ayında 76.653 TL olan vaiz maaşı, yüzde 13,51 artışla 87.009 TL oldu. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 63.916 TL)

Hemşire (5/1): Ocak-Haziran döneminde 74.770 TL seviyesinde olan hemşire maaşı, temmuz artışıyla birlikte 84.871 TL'ye yükseldi. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 61.759 TL)

Öğretmen (1/4): Yılın ilk yarısında 73.368 TL olan öğretmen maaşı, yeni dönemde 83.280 TL olarak güncellendi. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 61.146 TL)

Teknisyen (11/1): Ocak-Haziran döneminde 66.870 TL alan bir teknisyenin yeni maaşı 75.904 TL oldu. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 54.547 TL)

Memur (9/1): Ocak-Haziran döneminde 64.397 TL seviyesinde olan memur maaşı, temmuz zammıyla birlikte 73.097 TL seviyesine ulaştı. (2025 Temmuz-Aralık dönemi: 52.617 TL)