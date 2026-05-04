Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren vergi dilimi sürecinde kritik bir döneme girildi. Yıl başında alınan maaş zamları, enflasyon farkları ve ek ödemelerle birlikte yükselen brüt gelirler, birçok memuru beklenen süreden önce üst vergi dilimine taşıdı. Bu tablo, 15 Mayıs tarihinde hesaplara yatacak olan net maaşlarda belirgin bir düşüşe yol açacak.

NET MAAŞLARDA DÜŞÜŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR



Mevcut vergi mevzuatına göre memurların gelirleri yıl içinde kümülatif, yani birikimli olarak hesaplanıyor. Yılın ilk dört ayında elde edilen toplam kazanç tutarı, çok sayıda kamu çalışanının yüzde 15’lik vergi diliminden yüzde 20’lik dilime geçmesine neden oldu. Bu teknik geçiş, çalışanların eline geçen net tutarın azalması anlamına geliyor.

KESİNTİLERİN ERKENE ÇEKİLMESİNİN NEDENİ



Maaşlara yapılan iyileştirmeler ve enflasyon farkları her ne kadar cebe giren parayı artırsa da, aynı zamanda vergi matrahını da hızla yükseltti. Geçmiş yıllarda genellikle sonbahar aylarında ya da yılın son çeyreğinde yaşanan vergi dilimi değişikliği, bu yıl artan brüt ücretler nedeniyle Mayıs ayı itibarıyla hissedilmeye başlandı.

UNVAN VE EK ÖDEMEYE GÖRE KAYIP DEĞİŞİYOR



Kesinti miktarları, memurun görev tanımı ve aldığı yan ödemelere göre farklılık gösteriyor. Şube müdürü ve şef gibi yönetici kadrolarında bulunanlar, aldıkları ek ödemeler sebebiyle vergi dilimine daha erken girerken, bu gruptaki kesintilerin 2.000 TL sınırını aşması bekleniyor. Genel kadrolarda çalışan memurlar ise Nisan ayında başlayan bu artışın asıl etkisini Mayıs maaş bordrolarında görecek. Nöbet ücreti, sınav görevi veya çeşitli tazminatlar gibi ek geliri olan personelde ise vergi yükü çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

EK ÖDEMELER MAAŞI DÜŞÜREBİLİR



Sistemdeki en dikkat çekici detay ise ek gelir kalemlerinin toplam kazancı artırarak vergi yükünü büyütmesi olarak öne çıkıyor. Bu durum, bazı memurların ek mesai veya görev almalarına rağmen, ay sonunda ellerine geçen net tutarın bir önceki aya göre azalmasına yol açabiliyor.

YILIN GERİ KALANINDA TABLO AĞIRLAŞABİLİR



Ekonomi uzmanları, vergi dilimi etkisinin yıl ilerledikçe daha da keskinleşebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yüksek gelir grubundaki kamu görevlilerinin ilerleyen aylarda daha da üst vergi basamaklarına tırmanması, maaşlarda ek kayıpların yaşanmasına zemin hazırlayabilir.