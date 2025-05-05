TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte kamu çalışanlarını doğrudan ilgilendiren maaş zammı da ortaya çıktı. 2025 yılının ilk dört ayını kapsayan enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, memur ve memur emeklileri yüzde 12,29 oranında zam almaya hak kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, emekliler ve memurlar için dört aylık maaş artışı oranları da netlik kazandı.

Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, ocak-nisan döneminde oluşan yüzde 13,36’lık enflasyon farkı kadar zam almaya hak kazandı. Memurlar için ise aynı dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 6,94 olarak hesaplandı.

Enflasyonun mayıs ve haziran aylarında hiç artmaması durumunda bile memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 12,29 oranında zam yapılacak.

ÜNVANLARA GÖRE KİM NE KADAR ALACAK?

2025 Ocak-Temmuz dönemindeki maaşlara ek olarak yapılan yüzde 12,29’luk artışla birlikte bazı ünvanlarda yeni maaş tutarları şu şekilde oldu:

Polis memuru: 66.151 TL

Öğretmen: 59.409 TL

Uzman doktor: 122.537 TL

Hemşire (üniversite mezunu): 60.005 TL

Memur (üniversite mezunu): 51.122 TL

Şube müdürü: 74.481 TL

Mühendis: 75.979 TL

Profesör: 108.186 TL

Avukat: 71.426 TL

Araştırma görevlisi: 71.695 TL

Maaşlardaki artış oranı görev unvanına ve mevcut maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor.

ZAMLI MAAŞLAR KİŞİSEL DURUMLARA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Açıklanan rakamlar ortalama değerlere dayanmakta olup, memurların maaşları birçok farklı etmene göre değişkenlik gösterebilir. Derece, kademe, hizmet yılı, görev yapılan bölge, aile durumu, çocuk sayısı ve yabancı dil tazminatı gibi unsurlar maaş üzerinde doğrudan etkilidir.

Bu nedenle memurların kendi zam oranlarını daha net hesaplayabilmeleri için mevcut maaşları üzerinden yüzde 12,29’luk artışı baz alarak kişisel hesaplama yapmaları önerilmektedir.