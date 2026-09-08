Milyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisinin gözü Ocak 2027 zam oranlarına çevrildi. TÜİK’in Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından, yıl sonu beklentilerine dayalı zam tahminleri şekillendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı gereği 2027'nin ilk yarısında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı enflasyon farkı olarak eklenecek.

3 FARKLI SENARYOYA GÖRE ZAM ORANLARI

Temmuz ve Ağustos aylarında toplam enflasyonun yüzde 3,66 olarak gerçekleşmesinin ardından yıl sonu tahminlerine göre zam senaryoları şu şekilde belirlendi:

TCMB Tahmini: Yıl sonu TÜFE beklentisinin yüzde 28 olması durumunda zam oranı yüzde 6,78 olarak uygulanacak.

OVP Tahmini: Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4 enflasyon hedefinin gerçekleşmesi halinde yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak ve zam oranı yüzde 7,14'e ulaşacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 29,43'e göre ise zam oranı yüzde 8,06 seviyesinde hesaplanıyor.

TABAN AYLIKLARDA BEKLENEN SEVİYELER

Hesaplanan oranlara göre en düşük memur ve emekli maaşlarındaki değişim şu şekilde öngörülüyor:

En Düşük Memur Maaşı: Temmuz ayında 70.224 TL olan en düşük aylık; TCMB tahminine göre 74.985 TL'ye, OVP tahminine göre 75.140 TL'ye, piyasa beklentisine göre ise 75.884 TL'ye çıkacak.

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: Temmuz ayında 31.527 TL olan taban aylık; yüzde 6,78 zamla 33.665 TL'ye, yüzde 7,14 zamla 33.734 TL'ye, yüzde 8,06 zamla 34.069 TL'ye yükselecek.

GÖREVDEKİ MEMUR MAAŞ HESAPLAMALARI

Uzman Doktor: Mevcut 170.730 TL | TCMB (%6,78): 182.305 TL | OVP (%7,14): 182.914 TL | Piyasa (%8,06): 184.486 TL

Profesör: Mevcut 153.208 TL | TCMB (%6,78): 163.594 TL | OVP (%7,14): 164.140 TL | Piyasa (%8,06): 165.550 TL

Mühendis: Mevcut 109.185 TL | TCMB (%6,78): 116.592 TL | OVP (%7,14): 116.981 TL | Piyasa (%8,06): 117.985 TL

Şube Müdürü (Lisans): Mevcut 107.110 TL | TCMB (%6,78): 114.375 TL | OVP (%7,14): 114.757 TL | Piyasa (%8,06): 115.741 TL

Araştırma Görevlisi (7/1): Mevcut 102.779 TL | TCMB (%6,78): 109.741 TL | OVP (%7,14): 110.512 TL | Piyasa (%8,06): 111.341 TL

Avukat: Mevcut 102.135 TL | TCMB (%6,78): 109.057 TL | OVP (%7,14): 109.787 TL | Piyasa (%8,06): 110.611 TL

Başkomiser: Mevcut 101.242 TL | TCMB (%6,78): 108.103 TL | OVP (%7,14): 108.830 TL | Piyasa (%8,06): 109.647 TL

Polis Memuru: Mevcut 92.618 TL | TCMB (%6,78): 98.901 TL | OVP (%7,14): 99.567 TL | Piyasa (%8,06): 100.316 TL

Uzman Öğretmen: Mevcut 92.166 TL | TCMB (%6,78): 98.416 TL | OVP (%7,14): 99.078 TL | Piyasa (%8,06): 99.821 TL

Vaiz: Mevcut 86.983 TL | TCMB (%6,78): 92.882 TL | OVP (%7,14): 93.504 TL | Piyasa (%8,06): 94.206 TL

Hemşire (Lisans): Mevcut 84.845 TL | TCMB (%6,78): 90.604 TL | OVP (%7,14): 91.212 TL | Piyasa (%8,06): 91.897 TL

Öğretmen: Mevcut 83.254 TL | TCMB (%6,78): 88.895 TL | OVP (%7,14): 89.485 TL | Piyasa (%8,06): 90.158 TL

Teknisyen (Lise): Mevcut 75.877 TL | TCMB (%6,78): 81.025 TL | OVP (%7,14): 81.293 TL | Piyasa (%8,06): 81.988 TL

Memur (Lisans): Mevcut 73.070 TL | TCMB (%6,78): 78.025 TL | OVP (%7,14): 78.288 TL | Piyasa (%8,06): 78.959 TL

MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞ HESAPLAMALARI

Müsteşar (1/1): Mevcut 112.140 TL | TCMB (%6,78): 119.743 TL | OVP (%7,14): 120.147 TL | Piyasa (%8,06): 121.178 TL

Genel Müdür (1/1): Mevcut 99.377 TL | TCMB (%6,78): 106.115 TL | OVP (%7,14): 106.473 TL | Piyasa (%8,06): 107.387 TL

Profesör (1/4): Mevcut 80.490 TL | TCMB (%6,78): 85.947 TL | OVP (%7,14): 86.237 TL | Piyasa (%8,06): 86.977 TL

Pratisyen Hekim (1/4): Mevcut 68.691 TL | TCMB (%6,78): 73.348 TL | OVP (%7,14): 73.596 TL | Piyasa (%8,06): 74.227 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4): Mevcut 65.853 TL | TCMB (%6,78): 70.318 TL | OVP (%7,14): 70.555 TL | Piyasa (%8,06): 71.161 TL

Başkomiser (1/4): Mevcut 47.877 TL | TCMB (%6,78): 51.123 TL | OVP (%7,14): 51.295 TL | Piyasa (%8,06): 51.736 TL

Mühendis (1/4): Mevcut 47.693 TL | TCMB (%6,78): 50.927 TL | OVP (%7,14): 51.098 TL | Piyasa (%8,06): 51.537 TL

Polis Memuru (1/4): Mevcut 47.093 TL | TCMB (%6,78): 50.286 TL | OVP (%7,14): 50.455 TL | Piyasa (%8,06): 50.889 TL

Öğretmen / Hemşire / Avukat / İmam-Hatip (1/4): Mevcut 46.908 TL | TCMB (%6,78): 50.088 TL | OVP (%7,14): 50.257 TL | Piyasa (%8,06): 50.689 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4): Mevcut 39.681 TL | TCMB (%6,78): 42.371 TL | OVP (%7,14): 42.514 TL | Piyasa (%8,06): 42.879 TL

Teknisyen (Lise - 1/4): Mevcut 33.995 TL | TCMB (%6,78): 36.300 TL | OVP (%7,14): 36.422 TL | Piyasa (%8,06): 36.735 TL

Memur (Lisans - 1/4): Mevcut 31.313 TL | TCMB (%6,78): 33.436 TL | OVP (%7,14): 33.549 TL | Piyasa (%8,06): 33.837 TL