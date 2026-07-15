Yüksek enflasyon ve düşük zamlar nedeniyle alım gücü günden güne eriyor. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başında ise emekliler ve ücretli kesim geliyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu kamu çalışanları ve emekliler için yüzde 50 ek zam talebiyle Ankara’da TBMM Dikmen Kapısı önünde eylem düzenledi. Eylemde “Gerçek enflasyon karşısında alım gücü eriyen kamu emekçilerinin sesiyiz. Bu düzen böyle gitmez" denildi. Ayrıca 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinde yapılan harcamalara dikkat çekildi ve “NATO gitti, makyaj bitti" sloganı da atıldı.

MEMUR-SEN DE TEPKİLİ

Refah payının verilmesi gerektiğini belirten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, “Emeğin gerçek karşılığı sağlanmalı. Bunun dışındaki her rakam sefalettir, biz sefaleti değil, onurlu bir yaşamı seçiyoruz" dedi. Sendika, ‘Türkiye İstatistik Kurumu’nun masa başı enflasyonu ile çarşı pazardaki yangın arasındaki uçuruma’ dikkat çekti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, emekli memurların sendikal örgütlenme hakkını seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmasını ve 1’inci dereceye 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesini gündeme taşıyacaklarını ifade etti.