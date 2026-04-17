Ülkemizde memur olmak isteyenlerin girmesi ve baraj puanını geçerek başarılı olması gereken sınav sayılan KPSS sınavı için ÖSYM yılın belirli aralıklarında başvuru süreçlerini yönetiyor. ÖSYM tarafından açıklanan başvuru tarihlerinde memur olmak isteyen bireyler için KPSS başvuru tarih aralıkları belirlendi. Son tarihi kaçıranlar 2026 KPSS sınavı başvuru hakkını kaybetmiş olacak.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

2026 KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklanan başvuru tarihlerinde sınav giriş ücretini ödeyenler kamu personeli olabilmek adına yazılı ve sözlü sınavlarda yarışacak. KPSS sınav başvuruları ortaöğretim KPSS, ön lisans KPSS ve lisans KPSS sınav başvuru tarihleri olarak açıklandı. KPS sınavlarına girmek ve başarılı sonuç alarak memur olmak isteyenler için son tarih belirlendi.

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2026 ortaöğretim KPSS sınavına katılmak isteyenler için başvuru süreçleri 27 Ağustos tarihinde başlayacak ve 8 Eylül tarihine kadar sürecek. Ortaöğretim KPSS sınavı ise 25 Ekim 206 tarihinde yapılacak. Ortaöğretim KPSS sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

ÖN LİSANS KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2026 ön lisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri katılmak isteyen ön lisans mezunları için belirlendi. 2026 yılında ön lisans KPSS başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Ön lisans KPSS sınavı 4 Ekim2026 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

LİSANS KPSS BAŞURU TARİHLERİ

2026 yılında yapılacak KPSS lisans sınavları için belirlenen başvuru tarihleri de açıklandı. Lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri 1 Temmuz ile 13 Temmuz2026 arası olarak belirlendi. KPSS sınavlarını Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 7 EKim2026 tarihinde açıklanacak.

BU YIL ÇOK DAHA ÖNEMLİ OLACAK

KPSS oturumları tek yıllık ve çift yıllık olarak iki ayrı sistemde karşımıza çıkıyor. Memur adayları için 'altın yıl' olarak adlandırılan çift yıllarda KPSS sınavlarından alınan puanlar daha önemli hale geliyor.

MERKEZİ ATAMA VE B GRUBU KADROLAR

Düz memurluk, mühendislik ve teknisyenlik gibi tüm B Grubu (merkezi atama) kadroları için sadece çift yıllarda (2024, 2026) alınan puanlar kullanılır. Tek yıllarda yapılan sınavlar bu kadrolara atanma hakkı tanımaz; bu yüzden genel memurluk hedefleyenler için çift yıllar tek şanstır.

İKİ YILLIKSTRATEJİK PUAN

Çift yıl puanı, bir sonraki sınava kadar tam 2 yıl boyunca geçerlidir. Bu puanla, iki yıllık süreçte yapılacak olan 4 ana merkezi atamanın tamamına ve kurumsal açıktan alımlara başvurulabilir. Tek yıl puanları ise (öğretmenlik hariç) bu geniş kullanım alanına sahip değildir.

ALT KADROLAR İÇİN TEK SEÇENEK

Ön lisans ve lise (ortaöğretim) mezunları için KPSS sadece çift yıllarda düzenlenir. Bu adayların tek yıllarda sınava girme hakkı bulunmadığından, başarısızlık durumunda memuriyet hayalleri mecburen 2 yıl sonraya ertelenir.