Emekli, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarını etkileyen enflasyon verileri açıklandı. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın verilere ilişkin olarak, "Şubat ayı enflasyon rakamı yüzde 2,27 olarak açıklandı. Resmi rakamlara göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yüzde 6’lık artışı enflasyona yenildi ve enflasyon farkı şimdiden oluştu. Geri kalan 4 ay boyunca kamu görevlileri ve emeklilerimiz enflasyon karşısında yenilmeye ve geçim sıkıntısı çekmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yalçın, "Merkez Bankası’nın özellikle son 5 yıllık süreçte; gelecek yıla ilişkin beklediği enflasyon ile gerçekleşen enflasyon oranı arasındaki uçurumun dikkatlerden kaçırılmaması gerekiyor. İşverenin referans aldığı, hakemin sorgulama yetkisinin bulunmadığı bu oranlar; bugün emekçiyi enflasyon karşısında ezilmeye, gelir kayıplarımızı ise büyütmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında en çok dikkatimizi çeken gıda enflasyonudur. Eş, dost, akraba ve komşularla sofralarda buluşacağımız şu günlerde; gıda enflasyonunun sabit gelirlilerimiz üzerindeki yükü görülmelidir." ifadesini kullandı.

"ENFLASYON KADAR ZAM DAHİ VERMEME' YANLIŞI ISRARLA HAYATA GEÇİRİLİYOR"

Yalçın şunları kaydetti:

“Enflasyon kadar zam” hatasını dahi ısrarla kabul etmediğimiz bir zeminde, “enflasyon kadar zam dahi vermeme” yanlışının ısrarla hayata geçirildiği ve enflasyon karşısında yaşanan kayıplara Kamu İşvereninin sessiz kaldığı bir dönemi yaşıyoruz.

Sabit gelirliyi dar boğaza, Yetkili Sendikayı/Konfederasyonu adaletsiz Hakem Kuruluna mahkum etmek; Büyük ve Güçlü Türkiye vizyon ve misyonumuzla tamamen ters düşmektedir.

"TÜRKİYE YÜZYILINA YAKIŞIR SENDİKAL KANUN BEKLİYORUZ"

-Taraf, kapsam, süre, tutanak, hakem ve yararlanma yönüyle Yasanın kısıtlamalarına ve dayatmalarına sığınarak, masayı taktiksel “satranç” oyununa çevirmek doğru değildir. Masa; emeğin hakkını teslim etme, ekonomik sorunları görme ve çözüm üretme yeridir.Bu Kanun, bugünkü sorunları çözmez, yarın için umut vadeden kararları hayata geçirmeye yetmez.

-Sendikal hakları ve kazanımları Memur-Sen olarak 2009 yılından itibaren biz hayata geçirdik. Kamu görevlileri için “olmaz, yapılamaz, mümkün değil” denilen hakları bu Kanunla biz elde ettik. Fakat bugün gelinen noktada değişen şartları ve beklenen hakları görerek; kalıplaşan sorunları çözmek için gerekli cesareti yine ve yeniden ortaya koyuyoruz.

-Türkiye Yüzyılına yakışacak; “Kamu Görevlileri ve Emeklileri için Yeni Sendikal Yasaya; Millet ve Devlet için Sivil Anayasaya” hep birlikte katkı sunmalı, kararlı adımlarla değişim atmosferini yakalamalıyız.