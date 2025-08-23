8. Dönem toplu sözleşmesi Kamu İşveren Heyetince teklif edilen zam oranlarının yetersiz görülmesi sebebiyle anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Memur-Sen gibi Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na üye göndermeme kararı aldı.

BİRLEŞİK KAMU İŞ'TEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"HAKEM HEYETİ’NE ÜYE GÖNDERMİYORUZ!

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak kamu emekçilerinin yıllardır yoksulluk sınırının altında bir yaşama mahkûm edildiğini defalarca dile getirdik. Her toplu sözleşme döneminde kamu emekçilerine dayatılan ve insanca yaşam koşullarını yok sayan teklifler, bu yıl da aynı şekilde masaya getirilmiştir. İktidarın sefalet dayatmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Konfederasyonumuz, üyelerinin 6’sı doğrudan, 1’i dolaylı olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 11 kişilik Hakem Heyeti’ne üye göndermeme kararı almıştır. Çünkü bu heyetten, siyasi iktidarın belirlediği çoğunluk yapısı nedeniyle, masaya konan tekliften farklı ve kamu emekçilerinin lehine bir karar çıkmayacağı açıktır.

Hatırlatmak isteriz ki; kamu emekçilerinin insanca yaşama hakkını savunan bizlerin taleplerine kulak vermeyen, yürüyüş yapacağımız gün genel merkezimizi polis kuşatmasına alan bir anlayıştan adil bir karar beklemek gerçekçi değildir. Hakem Heyeti sürecinin sadece formalite niteliğinde olduğu, kamu emekçilerine dayatılan sefalet ücretlerinin bu kurul eliyle meşrulaştırılmak istendiği ortadadır.

Birleşik Kamu-İş olarak bu oyunun bir parçası olmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kamu emekçilerini yoksulluğa mahkûm eden, haklarımızı gasp eden bu anlayışa karşı mücadelemizi büyütecek; emeğimizin ve alınterimizin karşılığını alana dek geri adım atmayacağız.

Kamuoyunu, kamu emekçilerinin insanca yaşam mücadelesine omuz vermeye davet ediyoruz.

Birleşik Kamu-iş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu

Memur sendikaları konfederasyonu uzlaşmazlıkla sonuçlanan sürecin Hakem Heyetinde de sonuçsuz kalacağı gerekçesiyle Hakem Kuruluna 3 iş günü içerisinde başvuru yapmadı. Kamu İşveren Heyetini oluşturan kamu tarafı ise ilk kez bu dönem Hakem Heyetine başvurarak memurların Genele Yönelik Kazanımlarının ve zam oranlarının Kanuni düzenlemeye götürülmeden Heyet tarafından değerlendirilmesi yöntemini tercih etti."