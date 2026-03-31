Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyonun 9. Türkiye Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor. Yeni bir diriliş, yeni bir uyanış hamlesi yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Yalçın, eski Türkiye’nin geride kaldığını ve “yüklerinden kurtulan” bir Türkiye’nin ortaya çıktığını savundu. Bu sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırarak yoğun eleştirilere neden oldu.

MEMUR-SEN’DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Cumhuriyet'in haberine göre Türkiye’nin en fazla üyeye sahip memur konfederasyonu olan Memur-Sen, toplu sözleşme masasında yetkili sendika konumunda bulunuyor. Gelen tepkilerin ardından konfederasyon, “provokatörler, istismarcılar bilsin ki Memur-Sen, devletimizin teminatıdır” ifadeleriyle Yalçın’a sahip çıktı. Açıklamada, sözlerin çarpıtıldığı öne sürülerek geçmişte yaşanan darbeler, idamlar ve çeşitli siyasi süreçler “narkoz” olarak nitelendirildi.

ATATÜRK VURGUSU

Memur-Sen’in resmi bayram mesajlarında genellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yer vermemesi de yeniden tartışma konusu oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bu durumu “Cumhuriyet ve Atatürk rahatsızlığı” olarak değerlendirerek sert eleştiriler yöneltti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise Yalçın’ın kamu görevinden çıkarılması gerektiğini belirterek, konuyla ilgili idari ve hukuki süreç başlatılıp başlatılmadığını sordu.