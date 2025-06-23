ATO Congresium'da, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gelen telefon sonrası salondan ayrıldı.

MEMUR-SEN PROGRAMINDA DİKKAT ÇEKEN TELEFON

Memur-Sen'in 30.Yıl Vefa Buluşması'na katılan Erdoğan İstiklal Marşı'nın okunmasının hemen ardından gelen telefonla salondan ayrıldı. Etkinliğin sunucusu o anı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi gerçekleşecek." ifadesiyle duyurdu. Erdoğan görüşmesinin sonrasında programa katıldı ve konuşmasını gerçekleştirdi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Hedefimiz, uğruna bedel ödeyerek elde ettiğimiz bütün kazanımların yeni anayasada daha sağlam bir güvenceye kavuşturulmasıdır.

TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Ekonomimizin imkanlarıyla kamu çalışanlarımızın refahını dengeleyen bir yol haritası çizmeye özen göstereceğiz.

"Kamu görevlilerimizin haklarını layıkıyla korumak, şartlarını iyileştirmek, onları enflasyona ezdirmemek bizim asli vazifemizdir

"İsrail ve destekçilerinin, komşumuz İran'a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz.

86 milyonun kılına zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.

Çevremiz ateş çemberiyle sarılıyken böyle bir dönemde, yeni boykot listeleriyle istihdam sağlayan milli markaları hedef göstermek, gaflet değilse ekonomiye savaş açmak demektir.

Çeşitli mağduriyetlere yol açan koruyucu giyim ve donanım konusunda yaşanan sorunu da inşallah çözüyoruz. Bununla ilgili kanun teklifi sunuldu.