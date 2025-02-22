İktidara yakın olmak, her tür avantajı da beraberinde getiriyor. Muhalif sendikaya üye işçilerin grevleri ertelenip örgütlenme faaliyeti yürüten üyeleri tutuklanırken, iktidar, işçileri yandaş sendikalara yönlendirmek için çalışmaları sürüyor. Türkiye Varlık fonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sahibi olduğu Türk Telekom, iktidar yanlısı Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Büro Memur-Sen üyeleri ve aileleri için kampanya başlattı. Vatandaş interneti fahiş fiyatlarla kullanıp, telefon faturası kabarırken yandaş sendikanın üyeleri ucuza internete girecek, mesaj gönderecek ve telefonla konuşacak. Vatandaş için 30 GB internetli, 1200 dakika ve 250 SMS’i içeren paket aylık 500 lirayken, Büro Memur Sen üyeleri bu pakete aylık 178.6 TL’den sahip olacak. Ancak bunun için memurun bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Büro Memur-Sen’e geçmesi gerekiyor.

İSTİFA EDERSE İPTAL

Büro Memur-Sen’in Türk Telekom ile yaptığı iş birliği kampanyası ile sendika üyeleri, 24 ay taahhütlü internet kullanımı ve konuşma süresine göre değişen indirimli tarifelerden yararlanacak. Üyenin Büro Memur-Sen’den istifa etmesi halinde ise faydalanılan Türk Telekom tarifesi iptal edilecek. Büro Memur-Sen ile yapılan anlaşma kapsamında 100 GB internet, 1200 dakika, 250 SMS’in bir aylık kullanım maliyeti 286.9 lira olacak. 50 GB, 1200 dakika 250 SMS bir aylık bedeli 212.8 lira olarak uygulanacak. 30 GB, 1200 dakika, 250 SMS kampanyasında ise bir aylık kullanım ücreti 178.6 lira olacak.10 GB, 1200 dakika ve 250 SMS bedeli de 122.55 TL olarak uygulanacak. Sendikanın kampanyayı duyurduğu paylaşımda, “Güçlü ve kararlı duruşumuzla üyelerimize kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşa en ucuz paket 335 lira

Türkiye’nin Avrupa’nın en pahalı ve en yavaş internetine sahip olması eleştirilerin odağındayken Türk Telekom’un bu hizmeti iyileştirmek yerine yandaşları doyurması tepki çekti. Yandaşlara indirimli kampanyalar yapılırken vatandaşların Telekom'a başvurması halinde alacağı indirimli paketler ise sınırlı bulunuyor. 6-15 yaş öğrenciler için 10 GB internet, 500 dakika 500 SMS kampanyası aylık 190 lira. 10 GB internet 1000 dakika konuşma ve 250 SMS için de vatandaş aylık 335 lira ödüyor.

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (Solda) - Büro Memur-Sen Başkanı Yusuf Yazgan (Sağda)

İKTİDARLA YAKIN İLİŞKİLER

Büro Memur-Sen ve bu sendikanın bağlı olduğu Memur-Sen Konfederasyonu, sık sık iktidara yakınlığıyla gündeme geliyor.