Memur Sendikaları Konfederas yonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, memura yüzde 88 zam istedi. ‘Enflasyon kayıpları telafi edilsin’ diyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

2027'DE KÜMÜLATİF YÜZDE 46

“En düşük dereceli bekar memur maaşının 47 bin 500 liradan 74 bin 930 liraya yükseltilmeli. Ortalama memur maaşlarının 2026’da 101.060 lira, 2027’de 146 bin 740 lira olmalı. Temel zam talep lerimiz 2026’nın ilk 6 ayında 10 bin lira taban aylık zammı artı yüzde 10 refah payı artı yüzde 25 oransal zam. İkinci 6 ay için de yüzde 20 oransal zam. Kümülatif artış oranı yüzde 88 olmalı.”

Memur-Sen, 2027’nin ilk 6 ayı için ise 7 bin 500 lira taban aylık zammı artı yüzde 20 oransal zam ve ikinci 6 ay yüzde 15 zam istedi. Maaştaki kümülatif artış talebi ise yüzde 46 oldu. Başkanı Yalçın, “Geçmiş sözleş meler beklentileri karşılamadı. Bu kez, emekliler dahil tüm kesimlerin insanca yaşayacağı bir düzenleme istiyoruz” diye konuştu.