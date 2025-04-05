Bu yıla enflasyonun altında eksi zamla başlayan milyonlarca memur ve memur emeklisini temmuzda yeni bir hüsran bekliyor. SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalara göre, ocak-haziran döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 15.99 ile yüzde 17.71 arasında olacak. Ancak memur ve emeklilerine yapılacak zam yüzde 14.9 ile 16.6 aralığında kalacak. Milyonlarca dar gelirli enflasyonun ortalama 1.1 puan daha altında zam alacak, yoksulluk daha da derinleşecek. Enflasyon bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 10.06 oldu. Olağanüstü bir durum yaşanmazsa önümüzdeki nisan, mayıs ve haziran aylarında enflasyonun yüzde 5.4 ile yüzde 6.95 aralığında, 6 aylık enflasyonun da yüzde 15.99 ile yüzde 17.71 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor.

EN AZ 1 PUAN ALTINDA

Enflasyonun nisan-haziran döneminde düşük seyrederek yüzde 5.4 civarında gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 15.99 olacak. Bu durumda yıl başında yüzde 6 toplu sözleşme zammı yapıldığından dolayı ilk 6 ay için yüzde 9.43 oranında enflasyon farkı oluşacak. Temmuzda memur ve emeklilerine verilecek toplu sözleşme zammı sadece yüzde 5. Dolayısıyla enflasyon farkı dahil yılın ikinci yarısında ödenecek toplam zam yüzde 14.9’da kalacak. Düşük senaryoda enflasyon yüzde 15.99 olacağı için memur ve emeklisi temmuzda enflasyonun 1.09 puan aşağısında, yani eksi zam alacak. Enflasyonun görece daha yüksek seyrederek 6 aylık enflasyonun yüzde 17.71 düzeyine çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 11.05, toplam maaş zammı yüzde 16.6 olacak. Dolayısıyla ödenen zam yüzde 17.71’lik enflasyonun 1.11 puan altında kalacak, yine eksi zam ödenmiş olacak.

İşçi emeklisine %16-17.7 zam

Geçen yılın ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 15.75 düzeyinde gerçekleşirken memur ve memur emeklisine yüzde 11.54 zam ödenmiş, dolayısıyla bu kesim yıla enflasyonun 4.21 puan altında eksi enflasyonla başlamıştı. Memur ve emeklisinin maaş artışını Memur-Sen’in yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinden çıkan 6’şar aylık zamlar belirliyor. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Bu nedenle eski SSK ve Bağ-Kurlu emeklilerin temmuzda yüzde 16 ile yüzde 17.7 arasında zam alması bekleniyor.