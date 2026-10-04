Memur ve memur emeklilerinin gözü pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisine çevrilirken, Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği tarafından yayımlanan beklenti anketleri ocak zammına ilişkin farklı hesaplamaları gündeme getirdi.

Merkez Bankası’nın eylül ayı anketinde 2026 sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.61 olurken, bu tahmin gerçekleşirse temmuz-aralık dönemindeki enflasyonunun yüzde 10.07 olması bekleniyor.

Böylece memur ve memur emeklileri için yüzde 2.87 enflasyon farkıyla toplam zam oranının yüzde 8.01’e ulaşması öngörülüyor. Finansal Kurumlar Birliği’nin araştırmasında ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30.39 olarak ölçülürken, bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 10.73 oranında zam alabileceği hesaplanıyor.