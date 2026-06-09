Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artışlarını belirleyen 5 aylık enflasyon verileri netleşti.

Mayıs ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 1,71, yıllık ise yüzde 32,61 oranında artmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin Temmuz zammına esas teşkil eden parametreler büyük ölçüde şekillendi.

Toplu sözleşmeden doğan yüzde 7'lik sabit zamma eklenecek enflasyon farkının kesinleşmesi için gözler, TÜİK tarafından 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Açıklanan resmi verilere göre, Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 5 aylık süreçte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 12,41 oranında bir enflasyon farkı ortaya çıkmış durumdadır.

Aynı dönem itibarıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 16,61 olarak kayıtlara geçmiştir. Memurlar, yılın ikinci 6 ayı için önceden belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak bu 6 aylık enflasyon farkını alacaktır.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN ÜÇ FARKLI SENARYO

Haberturk'te yer alan habere göre, maaşlara yansıtılacak nihai artış oranı, Haziran ayı enflasyonunun seyrine göre değişiklik gösterecektir. Bu kapsamda öne çıkan üç farklı senaryo ve olası zam oranları şu şekildedir:

Piyasa Katılımcıları Anketi Senaryosu: Merkez Bankası’nın beklenti anketindeki Haziran ayı yüzde 1,52'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 14,1 oranında artış yapılacaktır.

Enflasyon Raporu Hedefi Senaryosu: Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 26'lık hedefinin tutması için Haziran enflasyonunun yüzde 1,11 gelmesi gerekmektedir. Bu ihtimalde; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 17,9, memurlara ve emekli memurlara yüzde 13,7 zam uygulanacaktır.

Son 4 Yılın Haziran Ortalaması Senaryosu: 2022-2025 yıllarının Haziran ayı ortalaması olan yüzde 2,38'lik enflasyon oranının tekrarlanması durumunda; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 19,4, memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 15,1 oranında yükselecektir.

MEVCUT MAAŞ DURUMU VE GEÇMİŞ DÖNEM ARTIŞLARI

2026 yılının Ocak ayında yapılan düzenlemeyle SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 18,6 oranında zam uygulanmıştı.

Bu artışın ardından Ocak-Temmuz dönemi için en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı ise 22 bin 671 TL’den 27 bin 888 TL’ye yükseltilmişti.

Temmuz ayında uygulanacak yeni oranlar, bu baz maaşlar üzerinden hesaplanacaktır.