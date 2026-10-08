Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kamu çalışanları ve emeklilerin Ocak zam oranları için geri sayım hız kazandı.

Ekim, Kasım ve Aralık verilerinin de eklenmesiyle kesinleşecek zam oranları öncesinde Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonu enflasyon beklentisini ve maaslara yansıyacak olası senaryoları kaleme aldı.

Erdursun, 2026 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 civarında gerçekleşmesini öngördüklerini belirterek, bu tablonun maaşlara yansıma şeklini detaylandırdı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 8,70 SENARYOSU

Yılın ilk altı ayında gerçekleşen yüzde 17,76'lık enflasyonun ardından, yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 seviyesinde tamamlanması durumunda 2026’nın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon yaklaşık yüzde 8,70 olarak gerçekleşecek.

Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zam oranı yüzde 8,70 düzeyinde kalacak.

Bu artış oranının maaşlara yansıması ise şu şekilde gerçekleşecek:

25 bin TL alan bir emeklinin maaşı 27 bin 175 TL'ye,

30 bin TL alan bir emeklinin maaşı 32 bin 610 TL'ye,

40 bin TL alan bir emeklinin maaşı ise 43 bin 480 TL'ye yükselecek.

Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı aynı oranda artırılırsa tutar 25 bin 601 TL seviyesine ulaşıyor. Ancak taban aylığın yükseltilmesi için yasal bir düzenleme şart görülüyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NEDEN DAHA DÜŞÜK KALIYOR?

Toplu sözleşme şartları sebebiyle memur ve memur emeklilerinin zam hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklılık gösteriyor. 2026’nın ikinci yarısındaki yüzde 7’lik toplu sözleşme artışına karşılık, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 5’lik toplu sözleşme oranı uygulanacak.

İkinci altı aylık enflasyonun yüzde 8,70 gerçekleşmesi halinde, önce yüzde 7’lik toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkı hesaplanacak ve üzerine yüzde 5’lik yeni dönem toplu sözleşme zammı eklenecek. Bu hesaplama neticesinde memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 toplam artış oranı yüzde 6,67 seviyesinde kalıyor.

MEMUR EMEKLİLERİNDE 5434 VE 5510 SAYILI KANUN AYRIMI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kamuoyunda tek bir "en düşük memur emekli aylığı" algısının yanlış olduğuna dikkat çekiyor. 1 Ekim 2008 öncesinde göreve başlayan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi eski sistem memurları ile bu tarihten sonra işe giren 5510 sayılı Kanun kapsamındaki yeni sistem kamu görevlilerinin aylık hesaplamaları ciddi farklılıklar içeriyor.

5434 Sayılı Kanun (Eski Sistem): En düşük memur emekli aylığı yaklaşık 31 bin 527 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 6,67'lik artış gerçekleşirse bu rakam 33 bin 630 TL'ye çıkacak.

5510 Sayılı Kanun (Yeni Sistem): Prime esas kazanç üzerinden hesaplanan maaşlarda taban tutar 23 bin 552 TL seviyelerine kadar düşebiliyor. Bu gruba yüzde 8,70'lik artış düzenlemesi yapıldığı takdirde maaşlar 25 bin 601 TL'ye ulaşacak.

GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİ VE MECLİS'TE

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak yüzde 8,70 ve yüzde 6,67'lik zam oranları, yüksek enflasyonist ortamda alım gücünde belirgin bir iyileşme sağlamayacak. Bu nedenle vatandaşın odak noktası TÜİK'in açıklayacağı son 3 aylık verilerden ziyade Meclis ve ekonomi yönetiminin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.

Şu an için kesinleşmiş bir ilave zam kararı bulunmamakla birlikte; süreç içerisinde gündeme gelebilecek refah payı, seyyanen artış veya intibak düzenlemeleri, dar gelirli emekli ve çalışanların maaşlarının nihai şeklini belirleyecek en temel faktör olacak.