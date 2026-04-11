Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk üç ayında enflasyon oranı %10,04 olarak gerçekleşti.

Bu rakamla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yaklaşık %10,04’lük bir artışa hak kazanmış oldu. Nihai zam oranının netleşmesi için ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki açıklanacak olan enflasyon verileri bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları, altı aylık enflasyon verisiyle doğrudan belirlenirken; memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.

Yılın ilk 6 ayı için %11’lik toplu sözleşme zammı alan memurların, Temmuz ayında ise yılın ikinci yarısı için %7’lik bir toplu sözleşme artışı alması öngörülüyor.

OLASI ENFLASYON SENARYOLARINA GÖRE TAHMİNİ ZAM ORANLARI:

Gelecek üç ayın enflasyon verilerine ilişkin öne çıkan üç temel senaryo ve bu senaryoların maaşlara yansıması şu şekildedir:

-Senaryo 1

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında aylık enflasyonun %1 gelmesi durumunda 6 aylık toplam enflasyon %13,37 olacak. Bu durumda SSK/Bağ-Kur emeklisi %13,37; memur ve memur emeklisi ise %9,2 zam alacak.

-Senaryo 2

Gelecek üç ayda aylık enflasyonun %1,5 düzeyinde seyretmesi halinde 6 aylık veri %15,06'ya ulaşacak. Bu tabloya göre SSK/Bağ-Kur emekli zammı %15,06; memur zammı ise %10,91 olacak.

-Senaryo 3

Nisan ve Mayıs'ta %2, Haziran'da %1'lik artış yaşanırsa 6 aylık enflasyon %15,63 olarak gerçekleşecek. Bu senaryoda ise SSK/Bağ-Kur emeklisi %15,63; memur ve memur emeklisi %11,46 oranında artış alacak.

KESİN RAKAMLAR 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği kesin zam oranları, 3 Temmuz 2026 tarihinde Haziran ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte resmiyet kazanacak. Bu tarihe kadar açıklanacak olan her aylık veri, nihai zam tablosunu şekillendirmeye devam edecek.