Temmuz ayında milyonlarca memur ve emeklinin alacağı maaş zammı, 3 Temmuz Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri ile netlik kazanacak. Açıklanacak veriler, yalnızca maaşları değil, aynı zamanda sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyecek.

Zam oranı toplu sözleşme ve TÜFE’ye göre hesaplanıyor

Memur ve emeklilerin maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ile TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranları temel alınarak belirleniyor. TÜİK'in 3 Temmuz’da duyuracağı haziran ayı verisiyle birlikte, yılın ilk altı ayına ait enflasyon verisi tamamlanmış olacak ve zam oranı kesinleşecek.

Uzman görüşü: Artışta 1 ila 2 puanlık haziran etkisi bekleniyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“5 aylık TÜFE artışına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 15,09, memur ve memur emeklilerinde ise 7. dönem toplu sözleşmeye bağlı olarak yüzde 14,01 oranında artış oluştu.”

Zengin’in aktardığına göre, haziran ayı enflasyonunun yüzde 1 ila 2 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu da zam oranlarını şöyle etkileyecek:

Haziran enflasyonu %1 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16

Memur ve memur emeklileri: %15

Haziran enflasyonu %2 olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %17

Memur ve memur emeklileri: %16

Son söz TÜİK’te: Artış rakamı perşembe sabahı açıklanacak

Maaş artışlarının yanı sıra sosyal yardımların da belirleneceği bu kritik veri seti, 3 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde kamuoyuna duyurulacak.