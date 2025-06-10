Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde TÜİK’in açıkladığı kümülatif enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Bu tablo, Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zammın önemli bir göstergesi oldu.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez hem toplu sözleşme kapsamında belirlenen oran kadar hem de enflasyon farkı kadar zam alıyor. Ocak 2025’te yüzde 11,54 zam alan memur kesimi, son 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 8,57 oranında enflasyon farkı hakkı kazandı.

Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, bu gruba en az yüzde 14 civarında zam yapılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON KADAR ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar maaş artışı alıyor. Ocak ayında yüzde 15,75 zam alan bu emekliler grubu için 5 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 15,09’a ulaştı. Haziran ayı verisinin ardından nihai zam oranı belli olacak.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Temmuz zammı için üç farklı enflasyon senaryosu öne çıkıyor:

-Haziran Enflasyonu Yüzde 1 Olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 16,24 zam

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 15,14 (yüzde 9,6 enflasyon farkı + yüzde 5 toplu sözleşme)

-Haziran Enflasyonu Yüzde 1,5 Olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 16,81 zam

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 15,71 (yüzde 10,2 enflasyon farkı + yüzde 5 toplu sözleşme)

-Haziran Enflasyonu Yüzde 2 Olursa:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yüzde 17,4 zam

Memur ve memur emeklileri: Yüzde 16,28 (yüzde 10,74 enflasyon farkı + yüzde 5 toplu sözleşme)

ZAM ORANI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı, 3 Temmuz 2025’te TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olacak. Bu tarihten sonra hem kamu çalışanları hem de emekliler yeni maaşlarını net olarak öğrenebilecek.