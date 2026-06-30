Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk yarısına ait son veri olan haziran ayı enflasyon oranını 3 Temmuz günü kamuoyuyla paylaşacak. Bu veri, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerine yapılacak artış oranlarını da doğrudan belirleyecek.

Yılın ilk 5 ayında kümülatif enflasyon %16,60 olarak gerçekleşti. Aylara göre dağılım ise şu şekilde oldu:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Mayıs: %1,71

Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık kesinleşen zam oranı %16,60 olurken, nihai oran haziran ayı verisiyle netlik kazanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre, 17 ekonomistin tahmin ortalaması %1,04 olarak hesaplandı.

Haziran enflasyonunun bu tahmin doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zam oranı %17,81’e ulaşacak.

TAHMİNİ VERİLERE GÖRE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI LİSTESİ

Haziran ayı enflasyon beklentileri doğrultusunda, %17,81 artış oranına göre hesaplanan yeni emekli maaşları tablosu aşağıda yer almaktadır:

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMASI

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı formülüne göre belirleniyor. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan %7’lik zam oranı uygulanacak ve ilk 6 aydaki enflasyonun bu oranı aşması durumunda fark maaşlara yansıtılacak.

5 aylık verilere göre memur zammı %12,41 olarak hesaplanırken, haziran ayı beklentisi (%1,04) gerçekleştiğinde enflasyon farkı %6,13’e yükselecek ve toplam artış oranı %13,56 olacak.

TAHMİNİ VERİLERE GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI LİSTESİ

Haziran ayı enflasyonunun %1,04 gelmesi ve zam oranının %13,56 olarak uygulanması halinde oluşacak unvan bazlı maaş tablosu şu şekildedir:

SOSYAL YARDIMLAR DA MEMUR KATSAYISINA GÖRE ARTACAK

Temmuz ayında belirlenecek yeni memur maaş katsayısı, yalnızca çalışanları ve emeklileri değil, sosyal yardım ekosistemini de doğrudan etkileyecek.

Memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak; engelli aylığı, evde bakım yardımı ve 65 yaş aylığı gibi sosyal destek ödemeleri de aynı oranda yükseltilecek.

Bu kapsamda, TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisi, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım hak sahibi ile birlikte toplamda 25 milyona yakın vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor.