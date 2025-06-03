Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %3 artarken, yıllık enflasyon ise %37,86'ya gerilemişti. Bu veriler, özellikle memurlar ve emekliler için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri, yılın ilk yarısında maaş zammı oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Mayıs ayı için ekonomistler, enflasyonun %2,10 artacağını tahmin ediyor. 23 ekonomistin katıldığı bir anketin ortalamasına göre, Mayıs ayında yıllık enflasyonun %36,17'ye düşmesi bekleniyor.

Enflasyon beklentilerinin %1,80 ile %2,75 arasında değiştiği belirtiliyor. 2025 yılı için ise ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi %31,17 seviyelerinde.

2025 MAAŞ ZAMMI İÇİN BEŞ AYLIK ARTIŞ

2025 yılı başından itibaren açıklanan enflasyon oranları, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammını şekillendiriyor.

Ocak ayında %5,03, Şubat’ta %2,27, Mart’ta %2,46 ve Nisan’da %3 artış görülmüşken, Mayıs ayında %2’lik bir artış bekleniyor.

Bu durumda, beş aylık toplam artış %15,62 olacak. Ancak kesin zam oranının belirlenebilmesi için Haziran ayı verilerinin de açıklanması gerekiyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA EK ZAM FARKI

Memurlar ve memur emeklileri için farklı bir zam mekanizması işliyor.

2025’in ilk altı ayında %6, ikinci altı ayında ise %5 oranında zam yapılması öngörülse de, enflasyon bu oranların üzerinde olursa, aradaki fark maaşlara ek olarak yansıyacak.

Eğer Mayıs ayı enflasyonu %2 olarak gerçekleşirse, bu durumda yılın ilk beş ayında birikimli enflasyon oranı %14,53’e ulaşacak. Bu da memurlar için ek zam anlamına gelecek.

TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK

TÜİK’in bugün açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verisi, memurlar ve emekliler için belirleyici olacak.

Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Bu süreç, milyonlarca vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek.