Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Ekim 2026 enflasyon verilerini duyurdu. Verilerin ardından SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için 4 aylık kesinleşen oran ortaya çıktı.

İşte kuruşu kuruşuna yeni maaş senaryoları ve en düşük emekli aylığında masadaki rakamlar...

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin Ocak 2027 maaş zammında kritik bir viraj daha dönüldü.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının ardından dördüncü verinin de eklenmesiyle 4 aylık kümülatif zam oranı kesinleşti; gözler yıl sonu senaryolarına çevrildi.

EKİM AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK verilerine göre, Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %2,58 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise %29,77 seviyesine ulaştı.

Maaşlara yansıyacak 2026 ikinci yarı enflasyonunun aylık seyri şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz 2026: %1,78

Ağustos 2026: %1,84

Eylül 2026: %1,84

Ekim 2026: %2,58

İŞTE KESİNLENEN 4 AYLIK ZAM ORANI VE ENFLASYON FARKI

Eylül ayında 3 aylık birikimli artış %5,56 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim verisinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık tablo netleşti:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 4 aylık dönemde hak edilen kesinleşmiş kümülatif zam oranı %8,28 oldu.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme zammına ilave edilecek 4 aylık enflasyon farkı %3,12 seviyesine ulaştı. (Toplu sözleşme artışı ile birlikte 4 aylık toplam hak ediş şimdiden %8,28'e ulaştı).

Nihai zam oranının kesinleşmesi için geriye sadece Kasım ve Aralık ayı olmak üzere 2 kritik veri kaldı.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR

Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri sürerken, Merkez Bankası ve piyasa tahminleri yıl sonu zam marjını netleştiriyor:

Merkez Bankası Tahmini (%28 Yıl Sonu): Yıl sonu beklentisinin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık toplam enflasyonun yaklaşık %8,70 bandında tamamlanması öngörülüyor.

Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,43 Yıl Sonu): Piyasa beklentisinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık kümülatif oranın %9,97 seviyesine çıkması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 25 BİN TL BANDI AŞILACAK MI?

En düşük emekli aylığında belirleyici tek unsur doğrudan enflasyon verisi olmuyor; taban maaşın artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Masadaki güncel senaryolar:

%28 Enflasyon Senaryosunda: Taban aylığın 25.601 TL'ye çıkması,

%29,43 Piyasa Senaryosunda: Taban aylığın 25.900 TL sınırını aşması hesaplanıyor.

YENİ MAAŞLAR NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen doğrudan kümülatif enflasyon oranı kadar zam alacak.

Memur ve Memur Emeklileri: 2027'nin ilk 6 ayı için toplu sözleşmede belirlenen %5'lik zamma, önceki dönemden doğan enflasyon farkı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek.