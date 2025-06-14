Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk altı ayına ilişkin enflasyon oranına göre zam alırken, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklı %5’lik zamma ek olarak enflasyon farkı ile maaş artışı elde edecek.

5 Aylık Enflasyon Oranı Yüzde 15’i Aştı

TÜİK verilerine göre;

Ocak ayı enflasyonu: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Bu oranlarla birlikte 5 aylık toplam enflasyon %15,09’a ulaştı. Buna göre;

SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %15,09’luk zammı garantiledi.

Memur ve memur emeklileri için ise şu anki farkla birlikte zam oranı %14’ü buldu.

Haziran Enflasyonu Belirleyici Olacak

Zam oranlarının netleşmesi için haziran enflasyonunun açıklanması bekleniyor. TÜFE’nin haziran ayında %1 ila %2 arasında artması öngörülüyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre oluşabilecek zam oranları şöyle şekilleniyor:

Haziran Enflasyonu Memur Zammı (%) Emekli Zammı (%)

%1 15,14 16,24

%1,5 15,72 16,82

%2 16,29 17,40

Zam Oranı 3 Temmuz'da Netleşecek

TÜİK’in 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, memur ve emekli maaş artış oranları kesinlik kazanacak. Milyonlarca vatandaşın maaşında etkili olacak bu kritik veri, hem ekonomik dengeyi hem de sosyal hayatı doğrudan etkileyecek.