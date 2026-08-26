Yarım milyondan fazla memur ve emeklisinin merakla beklediği 3600 Ek Gösterge düzenlemesinde gözler yeniden Meclis’e çevrildi. Kamu çalışanlarının maaş, ikramiye ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyecek olan bu düzenlemenin detayları, kapsayacağı kitle ve kulislerde konuşulan takvim yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

YARIM MİLYONDAN FAZLA KAMU ÇALIŞANINI KAPSIYOR

Türkiye Gazetesi’nden SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın köşe yazısına göre, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri döneminde verilen taahhütle 1. dereceye yükselmiş tüm memur ve emeklilere 3600 Ek Gösterge verileceği ilan edilmişti.

İlk açıklandığında 470 bin kişiyi kapsayan bu kitle, zaman içinde emeklilerin ve yeni yükselenlerin dahil olmasıyla yarım milyon sınırını çoktan aştı. Ek gösterge artışı sadece bir rakamdan ibaret olmayıp, memurların hem görev aylığını hem de emeklilik ikramiyesi ile maaşlarını kalıcı olarak artıran temel parametre konumunda bulunuyor.

MEMURLARA ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYE

Düzenlemenin 1. dereceye gelen kamu görevlilerini kapsadığını vurgulayan İsa Karakaş, lise mezunu memurlara kritik bir uyarıda bulunuyor. Devlet Memurları Kanunu gereği ilkokul mezunlarının en fazla 7, ortaokul mezunlarının 5, lise mezunlarının ise en fazla 3. dereceye kadar yükselebildiğini hatırlatan Karakaş, 1. dereceye ulaşabilmek için en az 2 yıllık bir yükseköğrenim bitirmenin şart olduğunu belirtiyor.

Lise mezunu çalışanların zaman kaybetmeden açık öğretim de dahil olmak üzere 2 yıllık bir ön lisans programına kaydolmalarını ve 3600 Ek Gösterge kapısını açacak 1. derece hakkını elde etmelerini tavsiye ediyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düzenlemenin 2024 başında yürürlüğe girmesinin beklendiğini ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü mali disiplin ve enflasyonla mücadele programı nedeniyle takvimin sarktığını belirten SGK Uzmanı İsa Karakaş, Ankara koridorlarındaki son bilgileri aktarıyor.

Kulislerde düzenlemenin seçime yakın bir dönemde Meclis’ten geçeceğinin altını çizerek yasal düzenlemenin mutlaka yapılacağını ifade eden Karakaş, olası seçim takvimine işaret ediyor.

Karakaş’a göre 3600 Ek Gösterge için hedeflenen asıl yürürlük tarihi 2027 yılı olacaktır. Emekçilerin hakkının bir an önce teslim edilmesi gerektiğini savunan uzman isim, devlet sözünün senet olduğunu ve düzenlemenin seçim takvimi beklenmeden hayata geçirilmesi gerektiğinin de altını çiziyor.